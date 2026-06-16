Monopoli, Benedetto Lupo e Giuseppe Mengoli inaugurano “Notti sul Sagrato 2026”

MONOPOLI - Saranno due grandi protagonisti della musica pugliese ad aprire l’edizione 2026 di “Notti sul Sagrato”, la rassegna di concerti sinfonici promossa dal Comune di Monopoli – Assessorato alla Cultura e affidata alla direzione artistica del Conservatorio “Nino Rota”.

Domenica 21 giugno, in occasione della Festa Europea della Musica, il pianista Benedetto Lupo e il direttore d’orchestra Giuseppe Mengoli saliranno sul palco insieme all’Orchestra del Conservatorio Nino Rota per il concerto inaugurale della terza edizione della manifestazione.

Un appuntamento particolarmente atteso, che riunisce due artisti pugliesi con carriere di prestigio internazionale e un forte legame con il territorio.

Il talento di Benedetto Lupo e Giuseppe Mengoli

Benedetto Lupo è considerato uno dei pianisti italiani più autorevoli nel panorama internazionale. Vincitore di importanti premi e protagonista nelle principali sale da concerto europee e mondiali, per molti anni è stato docente del Conservatorio Nino Rota di Monopoli.

Successivamente è stato chiamato a ricoprire il prestigioso incarico di docente del corso di Perfezionamento Pianistico dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma, dove da oltre dieci anni rappresenta un punto di riferimento per numerosi giovani musicisti. Tra gli artisti formatisi sotto la sua guida anche Beatrice Rana, oggi tra le pianiste più apprezzate della sua generazione.

Accanto a lui ci sarà Giuseppe Mengoli, giovane direttore d’orchestra protagonista di una rapida ascesa internazionale. Nel 2023 ha conquistato il prestigioso Concorso Gustav Mahler, riconoscimento che ha segnato una svolta nella sua carriera, portandolo a essere oggi uno dei direttori più richiesti.

Anche Mengoli ha un legame profondo con Monopoli: proprio al Conservatorio Nino Rota ha completato la sua formazione diplomandosi in violino, prima di intraprendere il percorso che lo ha portato sui principali palcoscenici internazionali.

Mozart e Beethoven per il concerto inaugurale

Il programma della serata sarà dedicato alla grande musica classica. L’incontro artistico tra Lupo e Mengoli si realizzerà sulle note di Wolfgang Amadeus Mozart, con l’esecuzione del celebre e luminoso Concerto per pianoforte e orchestra K 488.

La serata si concluderà con la Sinfonia n. 2 in re maggiore, Op. 36 di Ludwig van Beethoven, con Giuseppe Mengoli alla guida dell’Orchestra del Conservatorio Nino Rota, composta da studenti e docenti dell’istituzione.

Il concerto nasce dalla collaborazione tra la Città di Monopoli, il Conservatorio Nino Rota e Ritratti Festival, con la direzione artistica di Antonia Valente.

Il secondo appuntamento dedicato al Belcanto

La rassegna proseguirà domenica 5 luglio alle 21 sul Sagrato della Cattedrale di Monopoli con “Il Concerto del Belcanto”, evento conclusivo dell’edizione 2026.

L’appuntamento vedrà la collaborazione tra il Conservatorio Nino Rota e la Fondazione Paolo Grassi attraverso l’Accademia del Belcanto “Rodolfo Celletti”.

Sul palco tre giovani voci emergenti del panorama internazionale selezionate dall’Accademia legata allo storico Festival della Valle d'Itria: il soprano Ariadna Vilardaga, il mezzosoprano Flavia Fioretti e il tenore Leping Wang.

Gli artisti proporranno un programma di arie e duetti celebri, con musiche di Rossini, Donizetti, Delibes e Offenbach, accompagnati dall’Orchestra del Conservatorio diretta da Ettore Papadia.

Entrambi gli appuntamenti saranno a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.