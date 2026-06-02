Nasce la Rete MoVI Manfredonia: il volontariato fa squadra per il territorio

– Una nuova alleanza tra associazioni, volontari e cittadini per rafforzare la solidarietà e la partecipazione attiva sul territorio. È stata presentata nella Sala delle Vetrate di Palazzo San Domenico la, nuova articolazione territoriale del Movimento di Volontariato Italiano nata con l'obiettivo di mettere in rete le realtà associative locali e promuovere progetti condivisi a favore della comunità.

L'iniziativa ha rappresentato un importante momento di confronto tra il mondo del volontariato e le istituzioni, confermando la volontà di costruire percorsi comuni capaci di rispondere alle esigenze sociali del territorio attraverso collaborazione, inclusione e cittadinanza attiva.

Ad aprire i lavori è stata Monica Mantovano, presidente della Rete MoVI Manfredonia, che ha illustrato la missione e gli obiettivi del nuovo organismo, sintetizzati nel claim "La rete nella rete", simbolo della volontà di favorire dialogo, cooperazione e progettazione condivisa tra le diverse realtà associative cittadine.

Alla presentazione hanno partecipato il presidente nazionale del MoVI, Gianluca Cantisani, la presidente di MoVI Puglia, Patrizia Cavallone, e il presidente di MoVI Foggia, Lelio Pagliara, che hanno evidenziato il valore strategico della nascita della rete locale come modello di coordinamento e sviluppo del volontariato organizzato.

Presente anche l'amministrazione comunale con il sindaco Domenico La Marca e la vicesindaca e assessora alle Politiche Educative Cecilia Simone, che hanno espresso apprezzamento per un'iniziativa considerata fondamentale per il rafforzamento del tessuto sociale cittadino.

I primi progetti

Nel corso dell'incontro, Monica Mantovano ha annunciato le prime azioni concrete che la rete intende sostenere:

contribuire all'acquisto di un macchinario destinato alla Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza;

sostenere il rilancio del centro riabilitativo di Casarano;

promuovere interventi a favore delle persone più fragili e delle fasce sociali più vulnerabili.





Le associazioni coinvolte «Bisogna ripartire dagli ultimi, stare accanto ai più fragili», ha sottolineato la presidente della rete. Fanno parte del gruppo operativo della Rete MoVI Manfredonia: Rita Colonna (associazione Angeli 2021), vicepresidente;

Annarita Palumbo (Croce Rossa Italiana), segretaria e tesoriera;

Rosanna Olivieri (Manfredonia Autismo), consigliera;

Lucio Ferrara (associazione Psyche), consigliere.



