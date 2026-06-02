“I Giorni di Bari”, al Petruzzelli il viaggio nella storia della città parte dall’Antico Regime

– Prende il via mercoledì 3 giugno alle ore 20.30, sul palco del Teatro Petruzzelli, il ciclo di conferenze, progetto culturale promosso da Libreria Laterza e Fondazione Teatro Petruzzelli per raccontare l’evoluzione storica del capoluogo pugliese dai primi dell’Ottocento fino all’ingresso nel Novecento.

Ad aprire il percorso sarà la storica Annastella Carrino con la conferenza “Prologo: Bari nell’Antico Regime”, primo movimento di una narrazione che ripercorrerà le radici della città prima della sua trasformazione moderna.

Bari e il mare: una storia lunga secoli

Al centro dell’incontro ci sarà il rapporto profondo tra Bari e il mare, elemento che ha modellato nei secoli l’identità economica, culturale e sociale della città. Attraverso testimonianze storiche, racconti di mercanti, navigatori e cronisti, verrà ricostruita l’immagine di una Bari crocevia di popoli e commerci nel Mediterraneo.

Dalle rotte descritte dall’ammiraglio ottomano Piri Reis alla città “nave o galea” raccontata da Antonio Beatillo, fino alle riflessioni di Giulio Petroni sulle attività mercantili, emergerà il ruolo centrale del porto come luogo di incontro tra culture diverse e motore dello sviluppo urbano.

Una storia fatta di traffici, scambi e relazioni che attraversano i secoli, dalle comunità mercantili straniere del Cinquecento ai marinai del Seicento, fino alla nascita di una vivace imprenditoria commerciale tra Sette e Ottocento.

Una città che si reinventa

La conferenza offrirà anche una riflessione sulla capacità di Bari di reinventarsi nei momenti di crisi, mantenendo sempre uno sguardo rivolto verso il mare. Un mare non soltanto come risorsa economica, ma come elemento identitario, simbolico e culturale.

Figura centrale di questo immaginario è San Nicola, santo dei naviganti e simbolo del legame storico tra la città e l’Adriatico.

Il ciclo di conferenze

“I Giorni di Bari” rientra nella programmazione di EXTRA 2026 – Il teatro d’estate, iniziativa che punta a raccontare le molteplici identità della città attraverso incontri, spettacoli e approfondimenti culturali.

Le conferenze si svolgeranno ogni mercoledì alle 20.30 al Teatro Petruzzelli e accompagneranno il pubblico in un percorso che mostrerà come Bari sia passata da una lunga fase di marginalità a una stagione di crescita economica, culturale e commerciale.

Il secondo appuntamento è in programma il 10 giugno con Luigi Mascilli Migliorini, che interverrà sul tema “La svolta: Bari e il Decennio francese”.

I biglietti sono disponibili presso il botteghino del Teatro Petruzzelli e sul sito ufficiale di Vivaticket.