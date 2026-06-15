Nino DʼAngelo in Puglia con i suoi meravigliosi anni 80









Sarà una bella stagione ‘on the road’ per Nino D’Angelo che porterà nelle più belle arene del Sud Italia ‘I miei meravigliosi anni ’80… bis! – Estate 2026’, il tour che lo sta vedendo protagonista già da due anni con uno spettacolo che lo vede ripercorrere la sua straordinaria carriera musicale, con un occhio di riguardo a quegli anni ’80 che lo videro emergere come nuovo pioniere della canzone napoletana. Anche se, ovviamente, non mancheranno i successi del ‘post caschetto’, dagli anni ’90 a oggi, in uno show che unirà melodia, immagini e racconto, con tutta l’energia e l’autenticità di un artista che da cinquant’anni continua a scrivere la storia della canzone partenopea e popolare italiana.

Il debutto estivo lo vedrà protagonista con una doppia data (sold-out) all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei (27 e 28 giugno). Gli altri appuntamenti lo vedranno in scena all’Anfiteatro Romano di Lucera (6 agosto), al Teatro Antico di Taormina (12 agosto), al Teatro di Verdura di Palermo (13 agosto), in piazza del Popolo a Reggio Calabria (17 agosto) e al Teatro dei Ruderi di Cirella di Diamante (18 agosto). Gran finale il 20 agosto all’Arena Fiera di Cagliari, città dove si esibirà per la prima volta.

“Questo 2026 me lo porterò sempre nel cuore - racconta Nino D’Angelo – perché festeggio, e continuo a festeggiare, 50 anni di carriera. Dopo aver portato questo tour in giro per l’Europa e all’interno dei palazzetti dello sport, avevo voglia di condividere con il popolo delle mie canzoni nuove emozioni in location suggestive, in città e regioni che da sempre mi seguono con vero amore. E sono contento di poter cantare per la prima volta a Cagliari, un capoluogo che mi ha sempre affascinato, è un onore per me potermi esibire in Sardegna”.

Intanto Nino ha annunciato un concerto-evento per il 21 giugno del 2027, giorno del suo 70esimo compleanno. Proprio in quel giorno sarà protagonista allo stadio Maradona di Napoli per un grande live con cui festeggerà con il suo pubblico questo importante anniversario.

I biglietti del tour, prodotto dalla ‘Stefano Francioni Produzioni’ e distribuito da ‘Ventidieci’, sono su ticketone.it.