Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano, partenza senza criticità: 58 accessi al Pronto Soccorso nelle prime 24 ore

MONOPOLI - Primo bilancio positivo per il nuovo Ospedale Monopoli-Fasano, entrato nella fase operativa dopo il trasferimento dei reparti dal presidio San Giacomo. Nelle prime 24 ore di attività del nuovo Pronto Soccorso sono stati registrati 58 accessi, senza particolari criticità dal punto di vista sanitario.

I dati, riferiti al periodo compreso tra le 8 di ieri e le 8 di questa mattina, evidenziano la presa in carico di 8 pazienti in codice arancione, 10 in codice azzurro e 40 tra codici verdi e bianchi. Soltanto un paziente ha avuto necessità di ricovero nel reparto di Medicina.

La nuova struttura di emergenza-urgenza, situata in contrada Sant’Antonio d’Ascula, rappresenta uno dei passaggi chiave del percorso di attivazione del nuovo presidio ospedaliero. Dopo il trasferimento dei pazienti e delle attività dal San Giacomo, il cronoprogramma prevede il completamento delle operazioni organizzative e assistenziali tra il 12 e il 14 giugno, mentre la piena operatività dell’ospedale è fissata per il 15 giugno.

Un Pronto Soccorso più moderno e attrezzato

Il nuovo Pronto Soccorso si estende su una superficie di 1.449 metri quadrati ed è stato progettato per garantire percorsi distinti per pazienti adulti, pediatrici e trasportati in barella, migliorando la gestione dei flussi e dei tempi di assistenza.

Tra le principali dotazioni figurano posti letto monitorizzati, una shock room, due sale rosse dedicate alle emergenze maggiori, una diagnostica per immagini integrata con TAC a 128 strati, sistemi radiologici avanzati ed ecografia. Presenti inoltre una sala gessi, aree per consulenze specialistiche e spazi dedicati al personale infermieristico.

Particolare attenzione è stata riservata all’area di Osservazione Breve Intensiva, che consente il monitoraggio dei pazienti fino a 48-72 ore prima dell’eventuale dimissione o ricovero, favorendo una gestione più efficace dei casi complessi.

Come raggiungere la struttura

Per chi proviene da Monopoli e Fasano, il nuovo ospedale è raggiungibile percorrendo la Strada Statale 16 e utilizzando l’uscita “Lamalunga”. Lo stesso svincolo è indicato anche per chi arriva dalla SS172 in direzione Monopoli.

Per informazioni sui servizi, sulle attività trasferite e sulle modalità di accesso alla struttura è attivo il numero dedicato 080/5844444, disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18.

L’avvio senza particolari criticità rappresenta un primo segnale positivo per una struttura destinata a diventare un punto di riferimento per l’assistenza sanitaria del territorio tra Monopoli e Fasano.