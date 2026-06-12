Lecce, il grande cinema incontra il vino: agli Agostiniani torna 'LunedìLùMière Calicidicinema'



Dieci capolavori sotto le stelle dal 15 giugno al 7 settembre 2026. Proiezioni gratuite, degustazioni e omaggi ai grandi protagonisti della storia del cinema





LECCE – Il fascino del cinema d’autore incontra l’eccellenza enologica del territorio in uno degli angoli più suggestivi della città. Dal 15 giugno al 7 settembre 2026 gli spazi all’aperto del Complesso degli Agostiniani ospiteranno “LunedìLùMière Calicidicinema”, la rassegna ideata e diretta da Antonio Manzo che da quindici anni promuove la cultura cinematografica attraverso un format originale capace di unire grandi film, convivialità e valorizzazione del territorio.





L’iniziativa, inserita nel cartellone di “Estate a Lecce 2026” e sostenuta dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Lecce, proporrà dieci pellicole cult realizzate tra il 1963 e il 1989, in un viaggio che attraversa epoche, linguaggi e trasformazioni sociali raccontate dal grande schermo.





Le proiezioni si svolgeranno ogni lunedì sera con apertura delle porte alle 21 e inizio dei film alle 21.30. L’ingresso sarà gratuito con prenotazione obbligatoria tramite Eventbrite o al numero 3275433127.





Ad inaugurare la rassegna, il 15 giugno, sarà “C’eravamo tanto amati” di Ettore Scola, considerato uno dei capolavori del cinema italiano. Seguiranno, nelle settimane successive, titoli che hanno segnato la storia della cinematografia internazionale e italiana: “Butch Cassidy and the Sundance Kid”, omaggio a Robert Redford; “Senilità”, dedicato a Claudia Cardinale; “Seduzione pericolosa” con Al Pacino; “La visita” con Sandra Milo; “La supertestimone” interpretato da Monica Vitti; “La vittima designata” con Tomas Milian; “Hollywood Party” con Peter Sellers; “Alla mia cara mamma nel giorno del suo compleanno”, omaggio a Paolo Villaggio ed Eleonora Giorgi; fino alla chiusura del 7 settembre con “Ricomincio da tre”, l’indimenticabile esordio cinematografico di Massimo Troisi.





Ogni appuntamento sarà introdotto dallo stesso Antonio Manzo, che accompagnerà il pubblico alla scoperta delle curiosità, del contesto storico e dei protagonisti delle opere in programma.





Elemento distintivo della manifestazione sarà ancora una volta il connubio tra cinema e vino. Prima di ogni proiezione, infatti, gli spettatori potranno partecipare a una degustazione guidata di vini pugliesi selezionati e abbinati ai temi dei film. Le degustazioni saranno precedute dalla presentazione delle aziende produttrici e dal racconto delle caratteristiche dei vini proposti.





Main sponsor dell’edizione 2026 sarà la Casa Vinicola Palamà di Cutrofiano, storica realtà salentina che dal 1936 porta avanti una tradizione vitivinicola fondata sulla valorizzazione dei vitigni autoctoni e sulla qualità delle produzioni.





“LunedìLùMière Calicidicinema” rappresenta l’evoluzione di un progetto culturale nato dall’intuizione di Antonio Manzo. Il nome stesso richiama l’unione tra i fratelli Lumière, pionieri del cinematografo, e il termine dialettale salentino “mieru”, che significa vino. Un’idea che negli anni ha conquistato migliaia di appassionati, trasformandosi in una delle rassegne estive più apprezzate del Salento e approdando anche fuori regione, fino a Gualdo Tadino, in Umbria.





Da sempre il progetto punta alla valorizzazione del territorio attraverso la cultura, promuovendo luoghi storici, tradizioni e produzioni locali. Un percorso che negli anni ha coinvolto numerosi comuni della Terra d’Otranto e che continua a crescere, confermando il successo di una formula capace di raccontare la Puglia attraverso il cinema, il vino e la condivisione.