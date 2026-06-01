Oltre 700 opportunità di lavoro tra Bari, BAT e Foggia: al via le candidature per gli “Agri Job Days”

– Sono oltre 700 le posizioni lavorative attualmente disponibili nelle province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia. A segnalarlo è il nuovo numero di WorkUp, il report bisettimanale realizzato dai Centri per l’impiego che raccoglie offerte di lavoro, concorsi e opportunità professionali sul territorio.

Tra i settori più dinamici emergono quelli delle costruzioni, dell’impiantistica, dell’immobiliare, dell’artigianato, del commercio e delle vendite, ma un ruolo di primo piano è riservato anche all’agroalimentare, comparto protagonista della nuova iniziativa di reclutamento promossa da ARPAL Puglia.

Sono infatti aperte le candidature per gli “Agri Job Days”, la settimana del grande recruiting organizzata nell’ambito della strategia regionale #mareAsinistra, dedicata all’attrazione, alla valorizzazione e al rientro dei talenti in Puglia. L’iniziativa coinvolge oltre 60 aziende alla ricerca di circa 250 lavoratori da inserire nelle filiere della produzione, distribuzione, commercializzazione e nei servizi collegati ai prodotti della terra e del mare.

Le offerte dedicate agli Agri Job Days sono consultabili attraverso il portale ufficiale di ARPAL Puglia, dove sono disponibili tutte le informazioni relative alle candidature e alle modalità di svolgimento dei colloqui.

Importanti novità arrivano anche per chi è interessato alle liste di disponibilità dei Centri per l’impiego. Dal 1° giugno riaprono infatti le iscrizioni per diversi comparti professionali, tra cui giornalismo, agricoltura, edilizia, ristorazione e servizi di assistenza e cura alla persona.

Uno spazio significativo del report è dedicato inoltre alle opportunità di lavoro all’estero attraverso la rete europea EURES. Sono quasi 150 le posizioni aperte in diversi Paesi europei, selezionate dagli assistenti EURES della Regione Puglia e rivolte a chi desidera intraprendere un’esperienza professionale internazionale.

Il report completo WorkUp è disponibile online e consente di consultare nel dettaglio tutte le offerte pubblicate dai Centri per l’impiego. Le candidature possono essere inoltrate anche tramite la piattaforma Lavoro per Te Puglia, accessibile sia da web sia attraverso le applicazioni per dispositivi mobili.

I team IDO dei Centri per l’impiego restano a disposizione di cittadini e imprese per fornire servizi di orientamento, accompagnamento al lavoro e supporto nella ricerca di personale, confermando il ruolo strategico della rete pubblica per l’occupazione nello sviluppo economico e professionale del territorio pugliese.