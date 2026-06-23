PMI, opportunità in America Latina: Forum a Buenos Aires dal 6 all'8 settembre



ROMA - Sono ufficialmente aperte le candidature per partecipare al X Forum PMI Italia–America Latina, che si terrà a Buenos Aires dal 6 all’8 settembre 2026. - Sono ufficialmente aperte le candidature per partecipare al X Forum PMI Italia–America Latina, che si terrà a Buenos Aires dal 6 all’8 settembre 2026.





L’iniziativa è promossa da ADIMRA (Associazione degli industriali Metallurgici della Repubblica Argentina) e IILA (Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana), con il finanziamento della DGCS-MAECI e il supporto di UIA, Cancillería Argentina, PromArg, Camera di Commercio Italiana in Argentina e altri partner strategici.





Il Forum rappresenta uno dei principali spazi di incontro tra piccole e medie imprese, istituzioni e attori economici provenienti dall’Italia e dall’America Latina, favorendo la creazione di partnership e nuove opportunità di cooperazione commerciale e tecnologica.





Nel corso delle tre giornate si svolgeranno sessioni plenarie; workshop tematici; incontri B2B imprenditoriali e istituzionali; visite tecniche e settoriali.





I principali settori al centro dell’edizione 2026 saranno: metalmeccanica, energia e attrezzature industriali; digitalizzazione, automazione e intelligenza artificiale applicata all’industria; agroindustria e tecnologia alimentare; tessile e abbigliamento: design, innovazione e sostenibilità.





Le candidature dovranno essere presentate entro il 7 luglio 2026 alle ore 23:59 (ora italiana). I partecipanti saranno successivamente selezionati dal Comitato Organizzatore.