Rapina in supermercato a Bitonto, arrestato un 22enne: decisivi video e indagini della Polizia

BARILa Polizia di Stato ha arrestato a Bari un 22enne originario di Bitonto, ritenuto – allo stato delle indagini preliminari – presunto responsabile di una rapina aggravata avvenuta in un supermercato del centro cittadino.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, nel pomeriggio del giorno del fatto il giovane sarebbe entrato nell’esercizio commerciale con il volto coperto da un passamontagna e armato di coltello. Sotto la minaccia dell’arma, avrebbe costretto la cassiera a consegnare una somma di denaro, per poi fuggire rapidamente.

Le indagini del Commissariato di Bitonto, intervenuto subito dopo l’allarme, hanno consentito di rinvenire nelle vicinanze del supermercato il passamontagna e il coltello presumibilmente utilizzati durante la rapina. Un ruolo decisivo è stato svolto dall’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza, che avrebbe permesso di ricostruire l’intera dinamica: il giovane, inizialmente a volto scoperto, sarebbe stato ripreso mentre osservava l’interno del negozio prima di coprirsi il volto e fare irruzione.

A seguito della diramazione delle ricerche, gli agenti delle Volanti dell’UPGSP di Bari hanno individuato e fermato il sospettato all’interno di una sala slot del capoluogo.

Conclusi gli atti di rito, il 22enne è stato trasferito nella Casa Circondariale di Bari a disposizione dell’autorità giudiziaria. All’esito dell’udienza di convalida, il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari.

Come previsto dalla normativa, la sua responsabilità penale dovrà essere eventualmente accertata nel corso del procedimento e solo con sentenza definitiva.