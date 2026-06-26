Report 'WorkUP': oltre 800 posizioni aperte tra Bari, Bat e Foggia



A Bari, il 29 giugno, una giornata di selezione dedicata agli iscritti al Collocamento mirato. A Triggiano, l’8 luglio il recruiting day per 100 posizioni per addetti alla logistica di magazzino.





Resta stabile il trend del mercato occupazionale nell’area nord della Puglia: sono 800 i lavoratori richiesti in totale dalle imprese delle province di Bari, BAT e Foggia, un dato che si presenta in linea con quanto registrato nel precedente monitoraggio di due settimane fa.





È quanto emerge dal nuovo numero di WorkUP, il report bisettimanale di ARPAL Puglia che raccoglie, analizza e promuove le offerte di lavoro delle aziende pugliesi.





L’analisi dei dati occupazionali evidenzia una crescita del fabbisogno di addetti nei settori della Logistica, Trasporti, Magazzini (+40 unità) e delle Costruzioni, Impianti e Immobiliare (+15 unità). Resta stabile il numero degli operatori ricercati nel comparto dell’ Artigianato, del commercio, delle vendite e del noleggio, che conta 156 posizioni aperte, mentre si rileva un leggero calo nella richiesta di personale da destinare ai servizi ludico-ricreativi.





Tra le iniziative targate ARPAL si segnala il Recruiting Day dedicato a MerMec STE, che si terrà lunedì 29 giugno 2026, dalle ore 9:00 alle 12:30, presso il Centro per l'Impiego di Bari (via Niceforo 1/3). La giornata di selezione è rivolta agli iscritti al Collocamento Mirato (persone con disabilità e categorie protette, ex artt. 1 e 18 della Legge 68/99). Per consultare le posizioni aperte e inviare la propria candidatura è possibile utilizzare il seguente link: https://tinyurl.com/yu84scby





Si segnala, inoltre, il recruiting day per oltre 100 posizioni per addetti alla logistica di magazzino, organizzato l’8 luglio dal Centro per l’impiego di Triggiano, in collaborazione con il Comune di Triggiano. I colloqui si svolgeranno presso la Casa della Cultura “Rocco Dicillo”, in via Rocco Dicillo a partire dalle 9:30. Le vacancy collegate al recruiting sono disponibili a questo link





All’interno di WorkUP sono disponibili le proposte targate #mareAsinistra, dedicate alla strategia regionale della Regione Puglia per l’attrazione, la valorizzazione e il rientro dei talenti sul territorio.





Su WorkUP è presente anche lo spazio rivolto alla mobilità in Europa con gli annunci di lavoro EURES, la rete europea dei servizi per l’impiego, selezionati dagli assistenti EURES Regione Puglia: si contano attualmente 76 posizioni aperte in tutta Europa.





La sezione dedicata del report indirizza al portale EURES da cui è possibile avanzare le proprie candidature.





WorkUP è consultabile al link https://www.calameo.com/accounts/7407171









Ulteriori notizie e curiosità sul mondo ARPAL Puglia e dei Centri per l’impiego sono presenti sulla pagina Linkedin dedicata.





I team IDO presenti nei Centri per l’impiego sono a disposizione con servizi dedicati per l’utenza e le aziende che cercano personale.