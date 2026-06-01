Roland Garros, Arnaldi vola agli ottavi. Fuori Swiatek, avanzano Svitolina e Kostjuk
Avanza agli ottavi anche l’americano Frances Tiafoe, protagonista di una rimonta spettacolare contro il portoghese Jaime Faria. Dopo aver ceduto i primi due set per 4-6 e 6-7, Tiafoe ha cambiato marcia, aggiudicandosi i successivi tre parziali per 7-6 6-1 6-2.
Successo anche per il cileno Alejandro Tabilo, che ha superato il francese Moise Kouamè con il punteggio di 4-6 6-3 6-4 7-6. Tabilo, dopo un avvio complicato, ha progressivamente preso il controllo del match conquistando la qualificazione al turno successivo.
Maratona infinita invece tra l’argentino Juan Manuel Cerundolo e lo spagnolo Martin Landaluce. Dopo cinque set combattutissimi e tre tie-break, Cerundolo ha avuto la meglio con il punteggio di 6-4 6-7 7-6 6-7 7-6, guadagnandosi un posto negli ottavi di finale.
Nel tabellone femminile sono stati assegnati i primi pass per i quarti di finale. L’ucraina Elina Svitolina ha rimontato la svizzera Belinda Bencic imponendosi 4-6 6-4 6-0. Dopo aver perso il primo set, Svitolina ha alzato il livello del proprio tennis dominando gli ultimi due parziali e conquistando l’accesso tra le migliori otto del torneo.
Accede ai quarti anche la rumena Sorana Cirstea, vittoriosa sulla cinese Wang Xinyu per 6-3 7-6 in una sfida equilibrata decisa nei momenti chiave. La sorpresa di giornata porta invece la firma dell’ucraina Marta Kostjuk, che ha eliminato la polacca Iga Swiatek con un netto 7-5 6-1. Dopo un primo set combattuto, Kostjuk ha dominato il secondo parziale, firmando una delle vittorie più prestigiose della sua carriera e interrompendo il cammino di una delle principali favorite per il titolo parigino.