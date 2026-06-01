Roland Garros, Arnaldi vola agli ottavi. Fuori Swiatek, avanzano Svitolina e Kostjuk

FRANCESCO LOIACONO - Prosegue il cammino di Matteo Arnaldi al Roland Garros. L’azzurro ha conquistato l’accesso agli ottavi di finale al termine di una durissima battaglia contro il belga Raphael Collignon, sconfitto con il punteggio di 6-4 6-7 5-7 6-4 7-6 dopo oltre quattro ore di gioco. Arnaldi ha mostrato grande solidità mentale, riuscendo a reagire dopo aver perso il secondo e il terzo set e imponendosi al super tie-break decisivo.Avanza agli ottavi anche l’americano Frances Tiafoe, protagonista di una rimonta spettacolare contro il portoghese Jaime Faria. Dopo aver ceduto i primi due set per 4-6 e 6-7, Tiafoe ha cambiato marcia, aggiudicandosi i successivi tre parziali per 7-6 6-1 6-2.Successo anche per il cileno Alejandro Tabilo, che ha superato il francese Moise Kouamè con il punteggio di 4-6 6-3 6-4 7-6. Tabilo, dopo un avvio complicato, ha progressivamente preso il controllo del match conquistando la qualificazione al turno successivo.Maratona infinita invece tra l’argentino Juan Manuel Cerundolo e lo spagnolo Martin Landaluce. Dopo cinque set combattutissimi e tre tie-break, Cerundolo ha avuto la meglio con il punteggio di 6-4 6-7 7-6 6-7 7-6, guadagnandosi un posto negli ottavi di finale.Nel tabellone femminile sono stati assegnati i primi pass per i quarti di finale. L’ucraina Elina Svitolina ha rimontato la svizzera Belinda Bencic imponendosi 4-6 6-4 6-0. Dopo aver perso il primo set, Svitolina ha alzato il livello del proprio tennis dominando gli ultimi due parziali e conquistando l’accesso tra le migliori otto del torneo.Accede ai quarti anche la rumena Sorana Cirstea, vittoriosa sulla cinese Wang Xinyu per 6-3 7-6 in una sfida equilibrata decisa nei momenti chiave. La sorpresa di giornata porta invece la firma dell’ucraina Marta Kostjuk, che ha eliminato la polacca Iga Swiatek con un netto 7-5 6-1. Dopo un primo set combattuto, Kostjuk ha dominato il secondo parziale, firmando una delle vittorie più prestigiose della sua carriera e interrompendo il cammino di una delle principali favorite per il titolo parigino.