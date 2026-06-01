Emozioni ed applausi nell’ITET 'G. Calò' di Francavilla Fontana per l’evento conclusivo dedicato agli 80 anni della Costituzione Italiana promosso dagli studenti del Modulo 'Web Radio'



FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Un lungo applauso, emozioni condivise e il valore della memoria democratica trasformato in racconto, arte e partecipazione. - Un lungo applauso, emozioni condivise e il valore della memoria democratica trasformato in racconto, arte e partecipazione.





Si è conclusa così, nella serata di giovedì 28 maggio, nell’atrio dell’ITET “G. Calò” di Francavilla Fontana, la manifestazione “Senza distinzione di sesso”, ultimo appuntamento del percorso culturale promosso dal progetto “Web Radio” dell’istituto per celebrare l’80° anniversario dell’Assemblea Costituente e della Costituzione Italiana.





La serata, presentata dal giornalista brindisino Nico Lorusso, esperto esterno del Modulo Formativo “Web Radio”, è stata intensa, partecipata e ricca di significato, capace di intrecciare il linguaggio della cultura, della testimonianza civile e dell’espressione artistica per raccontare il ruolo delle donne nella costruzione dell’Italia democratica e nella conquista dei diritti civili e sociali.





Tra i momenti più suggestivi dell’evento, il ballo interpretato da tre studentesse (Azzurra Pia Fiusco, Sofia Attanasi, Ginevra Distante, tutte della classe 2^D) che, attraverso una coreografia simbolica e carica di significato, hanno rappresentato l’Italia e la Costituzione. Un dialogo artistico tra un Paese ferito dalla Seconda guerra mondiale e la rinascita democratica resa possibile dalla Repubblica e dalla Carta costituzionale, capace di restituire libertà, dignità e possibilità di espressione a un popolo intero. Una performance delicata ma potente, accolta con particolare partecipazione dal pubblico presente.





Profonda commozione hanno suscitato anche i due momenti narrativi dedicati a Lina Merlin e Lea Garofalo, donne simbolo del coraggio e della determinazione in epoche e contesti diversi. Lina Merlin è stata raccontata come figura centrale dell’Italia repubblicana, donna capace di rappresentare la spina dorsale politica e morale di quei principi costituzionali che ancora oggi custodiscono i diritti e le libertà dei cittadini italiani.





Di forte impatto emotivo anche il racconto dedicato a Lea Garofalo, simbolo della lotta contro i soprusi e della scelta di non piegarsi alla violenza e all’illegalità, fino all’estremo sacrificio. Una storia di coraggio umano e materno, vissuta nella volontà di garantire ai propri figli un futuro libero dall’ingiustizia e dalla paura.





Le due narrazioni sono state presentate dal prof. Paolo Legrottaglie. Nella parte dedicata a Lea Garofalo, la studentessa Angelica Della Corte della 4^C ha interpretato con straordinaria intensità il ruolo di Denise Garofalo, figlia di Lea, regalando uno dei momenti più toccanti della serata e ricevendo un sentito applauso da parte della platea.





Spazio poi alla letteratura e al dialogo con la presentazione del libro “Il nostro altrove” della scrittrice Valentina Perrone. Insieme alle relatrici proff. Fabiana Tundo e Maria Zizzi, l’autrice ha accompagnato il pubblico dentro la storia di una donna che, lentamente, riscopre la voglia di vivere, il sorriso e passioni lasciate troppo a lungo da parte. Un confronto autentico e partecipato che ha coinvolto attivamente il numeroso pubblico presente con domande, riflessioni e osservazioni, creando un clima di condivisione particolarmente intenso.





Il momento conclusivo della manifestazione è stato dedicato alla premiazione dei podcast realizzati dagli studenti della Web Radio, veri protagonisti del percorso culturale che ha accompagnato l’intero anno scolastico. I contenuti, dedicati ai principali articoli della Costituzione Italiana e che sono disponibili sul sito internet della scuola al seguente link: https://www.itesgiovannicalo.edu.it/web-radio/ , hanno approfondito temi legati ai diritti, all’uguaglianza, alla partecipazione democratica e all’inclusione, dando voce all’impegno e alla sensibilità civica degli studenti.





Prima della proclamazione finale, i ragazzi della Web Radio sono stati chiamati sul palco per ricevere il caloroso applauso del pubblico per il lavoro svolto durante il progetto. Successivamente, il Dirigente Scolastico Roberto Cennoma ha annunciato il podcast vincitore del contest interno valutato da una giuria di docenti: il lavoro dedicato all’articolo 21 della Costituzione — “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione” — realizzato dalle studentesse Ludovica Spina e Serena Biasi, con il montaggio curato da Maicol Mingolla tutti appartenenti alla classe 3^F dell'ITET "G. Calò".





La serata si è conclusa tra ringraziamenti, applausi e la consapevolezza di aver vissuto non soltanto un evento scolastico, ma un autentico momento di comunità e cittadinanza attiva, capace di ricordare come i valori della Costituzione continuino ancora oggi a vivere attraverso le nuove generazioni. Un ultimo e particolare ringraziamento a tutti coloro che hanno reso la serata possibile: la prof. Alessandra Ferrara per la scenografia, Christian Catanzano, Mattia Fumarola, Federico Altavilla, Donato Ligorio e Diana Tinteanu tutti di 4^C per l'assistenza in regia.