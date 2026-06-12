San Nicandro Garganico, 17enne investito e ucciso mentre tornava da una festa: comunità sotto choc

SAN NICANDRO GARGANICO - Si chiamava Giorgio Pienabarca il ragazzo di 17 anni morto nella notte tra giovedì e venerdì a San Nicandro Garganico, nel Foggiano, dopo essere stato investito da un’auto mentre rientrava a piedi da una festa di compleanno insieme ad alcuni amici.

L’incidente è avvenuto intorno alle 4 del mattino lungo una strada del centro abitato. Alla guida del veicolo si trovava un 18enne neopatentato, presente anch’egli alla stessa festa. Dopo l’impatto, il giovane automobilista si è immediatamente fermato per prestare soccorso e ha allertato il 118. I sanitari, giunti sul posto, hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma per il 17enne non c’è stato nulla da fare.

Sulla dinamica dell’accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, che stanno ricostruendo con precisione quanto avvenuto e valutando la posizione del conducente. Secondo una prima ipotesi investigativa, l’investimento sarebbe avvenuto nei pressi di una curva, mentre il gruppo di ragazzi procedeva a piedi nella stessa direzione dell’auto.

Profondo il cordoglio nella comunità locale. Il sindaco Matteo Vocale ha espresso vicinanza alla famiglia, sottolineando lo shock del paese per la tragedia. Il padre della vittima è consulente del lavoro, mentre la madre, insegnante in Friuli Venezia Giulia, è rientrata in paese dopo aver appreso la notizia.