San Nicandro Garganico, 17enne investito e ucciso dopo una festa: arrestato il 18enne positivo ad alcol e droga

È stato arrestato in flagranza con l’accusa di omicidio stradale il 18enne che nella notte ha investito e ucciso Giorgio Pienabarca, 17 anni, a San Nicandro Garganico, nel Foggiano. Il giovane si trova ora agli arresti domiciliari.

L’incidente è avvenuto intorno alle 4 del mattino, al termine di una festa di compleanno in una sala ricevimenti della zona a cui avevano partecipato sia la vittima sia il conducente del veicolo. Il 17enne stava rientrando a piedi insieme a un amico quando è stato travolto dall’auto.

Secondo quanto emerso dalle indagini, il 18enne neopatentato è risultato positivo sia all’alcol test sia agli esami tossicologici eseguiti dopo il tragico investimento. Gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente sono affidati alle forze dell’ordine coordinate dall’autorità giudiziaria.