Santo Spirito, sul lungomare istituita l’area pedonale nei weekend fino a settembre

BARI - Il lungomare Cristoforo Colombo di Santo Spirito diventa pedonale nei fine settimana. Con una delibera di giunta, su proposta dell’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi, è stata istituita una nuova area pedonale sul tratto compreso tra via Giuseppe Vacca e corso Umberto I.

Il provvedimento, adottato in via provvisoria e sperimentale secondo gli indirizzi approvati dal Consiglio del Municipio V, sarà in vigore tutti i sabati e le domeniche dalle ore 19 alle 24, a partire dal prossimo fine settimana e fino alla fine di settembre.

“Lo scorso fine settimana abbiamo condiviso la gioia di vedere completamente aperto il nuovo lungomare di Santo Spirito, restituito alla piena fruibilità in una veste rinnovata, con un fronte mare più accessibile, bello e vitale – ha dichiarato l’assessore Domenico Scaramuzzi -. Come dichiarato fin dall’inizio, il nostro obiettivo è incentivare gli spostamenti a piedi e in bicicletta e ridurre la pressione delle auto private nei principali luoghi di aggregazione”.

Secondo Scaramuzzi, la chiusura al traffico del waterfront contribuirà a rendere più piacevoli le serate estive e favorirà anche l’organizzazione di eventi culturali e sociali dedicati alla comunità.

L’assessore ha inoltre ricordato la disponibilità di aree di sosta alternative: “C’è ampia possibilità di lasciare l’auto senza arrivare direttamente sul lungomare. Abbiamo realizzato un’area parcheggio da 400 posti che nei prossimi mesi sarà ulteriormente riqualificata e attrezzata con alberature e servizi”.

L’area pedonale sarà attiva nelle giornate del 27 e 28 giugno; 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 e 26 luglio; 1, 2, 8, 9, 14, 15, 16, 22, 23, 29 e 30 agosto; 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 e 27 settembre.

Durante gli orari di chiusura al traffico sarà istituita la direzione obbligatoria a destra per i veicoli che percorrono corso Umberto I in corrispondenza dell’intersezione con il lungomare Cristoforo Colombo, per il traffico proveniente da via Napoli. Prevista invece la direzione obbligatoria a sinistra per i veicoli che percorrono il lungomare in corrispondenza dell’intersezione con corso Umberto I, per il traffico proveniente dalla torre di Santo Spirito.

Dai divieti sono esclusi i veicoli delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco, degli enti pubblici e privati di soccorso impegnati in servizi di emergenza.