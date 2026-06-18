Slow Park di Foggia, con il Solstizio d’Estate nasce il “Capitanata Spring Festival”









FOGGIA - Prende il via “Capitanata Spring Festival”, la manifestazione promossa dal consorzio di cooperative sociali Oltre per valorizzare le eccellenze enogastronomiche del territorio e le bellezze paesaggistiche, naturalistiche, storiche e culturali che spaziano dal Gargano ai Monti dauni. Otto eventi che animeranno gli spazi dello Slow Park di Foggia per celebrare il Nord della Puglia, che sta conoscendo una forte accelerazione in termini di accoglienza di visitatori e turisti da ogni parte d’Italia e del mondo, forte della sua notevole varietà di paesaggi, gusti, sapori e tradizioni. Si comincia domenica 21 giugno 2026, alle ore 19.30, con l’evento dedicato al “Solstizio d’Estate”, allo Slow Park, in viale Manfredi, nei pressi del Nodo Intermodale di Foggia.

In occasione del giorno più lungo dell’anno, tra luce, rito e meraviglia sarà presentato a cura del consorzio Oltre il progetto “Capitanata Spring Festival”, sostenuto dalla Regione Puglia con l’Agenzia regionale del Turismo Pugliapromozione. Dopo la presentazione, seguirà a partire dalle ore 20.40, il “Rito poetico sotto gli ombrelli del solstizio”, a cura di Foyer ’97 Teatro. Nel giorno più luminoso dell’anno, gli ombrelli cambiano significato: non proteggono dalla pioggia, ma diventano dispositivi simbolici attraverso cui filtrare, trattenere e custodire la luce. Lo Slow Park si trasforma in una costellazione di ombrelli scenici, distribuiti lungo un percorso immersivo attraversato dal pubblico al crepuscolo. Sotto ogni ombrello vive un attore. Ogni attore custodisce un monologo differente: visionario, ironico, fisico, intimo o rituale, dove il pubblico potrà entrare liberamente nello spazio dell’ombrello e ascoltare una storia al punto da creare una relazione ravvicinata e diretta con pochi spettatori alla volta.

Per quanto riguarda “Capitanata Spring Festival”, il percorso degli eventi si snoda tra incontri, laboratori, show cooking, workshop che mettono al centro la Puglia, e in particolar modo la Capitanata, quale destinazione turistico-culturale di eccellenza. Attraverso il confronto con chef, testimonianze, degustazioni, sarà possibile conoscere la cucina terrazzana, la transumanza, il sushi pugliese, la pasta tipica della Capitanata, celebrare la festa del pomodoro, le produzioni di vini ed alcuni piatti tipici locali. Dalle foreste e boschi, dall’archeologia all’arte, dalle spiagge del mare al fresco delle montagne e delle dolci colline che circondano il Tavoliere, l’iniziativa vuole favorire una maggiore conoscenza delle eccellenze del territorio, promuovendo un turismo lento, attento a questi luoghi e più vicino alle diverse ricchezze dei luoghi che la Capitanata è capace di offrire. Scopri gli eventi in Puglia su: www.viaggiareinpuglia.it/eventi/it



