Stop ai Frecciarossa tra Puglia e Roma: disagi fino al 30 giugno per i lavori dell’Alta Velocità

BARI - Scattano da oggi i disagi per i collegamenti ferroviari tra la Puglia e la Capitale. Fino al 30 giugno è infatti sospesa la circolazione dei treni sulla tratta tra Caserta e Foggia per consentire l’avanzamento dei lavori della nuova linea ad alta velocità Napoli-Bari.

La chiusura temporanea comporta lo stop ai collegamenti diretti Frecciarossa tra la Puglia e Roma, con inevitabili ripercussioni per pendolari, lavoratori, studenti e turisti che si spostano tra le due regioni.

Viaggi più lunghi e cambi obbligati

Durante il periodo dei lavori, raggiungere Roma dalla Puglia richiederà soluzioni alternative con cambi multipli tra treni regionali, Intercity e collegamenti sostitutivi. In alcuni casi i tempi di percorrenza potranno superare le otto ore, ben oltre la durata abituale del viaggio con l’alta velocità.

Le modifiche interessano in particolare i collegamenti da città come Lecce, Bari, Barletta e Foggia verso Roma, costringendo molti viaggiatori a riprogrammare i propri spostamenti.

Voli presi d’assalto e prezzi elevati

Anche chi sceglie l’aereo come alternativa deve fare i conti con difficoltà non trascurabili. La disponibilità di posti sui voli diretti tra la Puglia e la Capitale risulta limitata e, in alcuni casi, le tariffe hanno raggiunto cifre molto elevate, arrivando a sfiorare i mille euro per alcune tratte e date particolarmente richieste.

Una situazione che ha alimentato le proteste di utenti e associazioni dei consumatori, soprattutto in vista dell’inizio della stagione estiva.

Dal 1° luglio il nuovo Frecciarossa Lecce-Napoli

La fase di disagi dovrebbe però rappresentare un passaggio necessario verso il potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria. Dal 1° luglio entrerà infatti in servizio un nuovo collegamento diretto Frecciarossa tra Lecce, Bari e Napoli, destinato a ridurre sensibilmente i tempi di percorrenza e a migliorare i collegamenti tra il Sud e il resto del Paese.

L’intervento rientra nel più ampio progetto della linea ad alta velocità Napoli-Bari, considerata strategica per rafforzare la mobilità nel Mezzogiorno e favorire una maggiore integrazione della rete ferroviaria nazionale.