Tangenziale di Bari, chiusa per una notte l’immissione dalla A14 verso Foggia

BARI – Disagi in vista per gli automobilisti in transito sulla viabilità barese. Per consentire lavori di competenza Anas, sarà chiusa per una notte l’immissione dalla D94 Raccordo Tangenziale di Bari/A14 Bologna-Taranto sulla SS16 Tangenziale di Bari in direzione Foggia.

Il provvedimento sarà in vigore dalle 21:00 di mercoledì 1 luglio alle 6:00 di giovedì 2 luglio 2026 e riguarderà i veicoli provenienti dall’autostrada A14 e da Modugno.

Per evitare il tratto interessato dalla chiusura, sono stati indicati alcuni percorsi alternativi.

Per chi arriva dalla A14 sarà possibile uscire allo svincolo Bari Zona Industriale, percorrere la D94 Complanare sud di Bari, immettersi sulla SS96 Bari-Altamura in direzione Bari e successivamente raggiungere la SS16 Tangenziale di Bari verso Foggia.

Gli automobilisti provenienti da Modugno potranno invece utilizzare la SP1 Bari-Modugno e la SS96 Bari-Altamura, fino al collegamento con la Tangenziale.

Chi dovesse superare lo svincolo di Bari Zona Industriale sarà obbligatoriamente deviato sulla SS16 in direzione Brindisi-Lecce: da qui sarà possibile uscire allo svincolo 9 della Tangenziale e rientrare dallo stesso svincolo in direzione Foggia.

Gli aggiornamenti sulla viabilità saranno diffusi attraverso i canali informativi dedicati, tra cui i collegamenti radio, i pannelli a messaggio variabile e l’applicazione Autostrade per l’Italia. Per informazioni è disponibile il call center viabilità al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.