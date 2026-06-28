Raphael Gualazzi re del "piano-vocal": il suo virtuosismo inaugura gli "Eventi Speciali" a Palazzo delle Arti Beltrani a Trani
|ph_Giorgio Leone
Un viaggio poetico tra jazz, classica e blues per la nuova sezione della rassegna che vedrà in cartellone a settembre anche i live di Nick The Nightfly e il tributo sinfonico al Maestro Ennio Morricone
Il Palazzo delle Arti Beltrani di Trani si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi e prestigiosi della sua X stagione artistica: il concerto di Raphael Gualazzi, domenica 5 luglio (porta ore 20:30 - inizio ore 21:00).
Spogliare la musica di ogni sovrastruttura per restituirle la sua carne più viva, facendo dialogare il rigore del classico con l'anima sincopata e fumosa dei jazz club d'oltreoceano assieme alla spregiudicatezza del blues e alla sensualità avvolgente del soul, come se fossero vecchi amici da sempre. Ci sono artisti che non si limitano a eseguire note, ma ridisegnano la mappa dei generi a colpi di polso e improvvisazione: è con questa urgenza espressiva che Raphael Gualazzi si presenta al Palazzo delle Arti Beltrani di Trani (BT) per inaugurare ufficialmente la prestigiosa sezione degli "Eventi Speciali", una delle gemme del cartellone estivo della dimora storica pugliese.
La Corte Davide Santorsola si prepara a vivere una notte di pura magia acustica.
Sul palco di Palazzo delle Arti Beltrani, Gualazzi si presenterà nella sua veste più nuda, magnetica ed eclettica: pianoforte e voce. La dimensione ‘piano-vocal’ non è una semplice esecuzione, ma un racconto in musica profondo e svelato, capace di restituire alle composizioni la loro autenticità. Il repertorio spazierà con disinvoltura e audacia dalle colonne sonore cinematografiche ai divertissements sulle arie d'opera, dagli omaggi colti alla tradizione afroamericana fino a incursioni rapsodiche capaci di ridisegnare memorabili temi della musica italiana e internazionale.
Cantautore, pianista, compositore, arrangiatore e produttore acclamato a livello nazionale e internazionale, Raphael Gualazzi incarna la figura del musicista totale, un talento poliedrico oltre i generi. Dopo solidi studi classici in conservatorio, ha scelto di abbracciare la sperimentazione, navigando con maestria tra Jazz e blues, Harlem stride piano e radici afroamericane, melodie italiane e sonorità latine, mondo classico, soul più autentico e pop. La sua è una carriera costellata di trionfi: dalla vittoria al Festival di Sanremo nel 2011 con "Follia d’Amore" (che gli è valsa il primo posto tra i Giovani, il Premio della Critica Mia Martini e il secondo posto all’Eurovision Song Contest, visto da milioni di persone) fino alle successive e applaudite partecipazioni all'Ariston, tra cui lo straordinario secondo posto nel 2014 con il progetto d’avanguardia "Liberi o no" insieme a The Bloody Beetroots, dove il jazz incontrava l’elettronica, il blues e il gospel, fino alla 70ª edizione del festival nel 2020 con il brano "Carioca", un mix trascinante di ritmi latini, swing ed elettronica.
Gualazzi dalle platee mondiali al cuore di Trani porta un bagaglio culturale immenso, arricchito da collaborazioni con leggende della musica mondiale (da Melody Gardot e Gregory Porter a Suzanne Vega, Dee Dee Bridgewater e Andrea Bocelli, per il quale ha scritto il brano "Vertigo" dell’album “SI” nominato ai Grammy Awards) e da esibizioni sui palchi più iconici del pianeta, dal Blue Note di Tokyo al Teatro alla Scala di Milano. Compositore di inni per il Giro d’Italia e per Parma Capitale della Cultura, annovera nella propria copiosa produzione artistica anche musiche per film. È infatti autore di colonne sonore per maestri del cinema come Pupi Avati (Un Ragazzo D’oro) e persino amata voce Disney nei panni del granchio Tamatoa in Oceania. Le sue musiche sono state scelte per spot pubblicitari nazionali ed internazionali e per film e serie TV come Manuale D’Amore di Giovanni Veronesi e Netflix Series Summertime.
Artista formidabile e compositore ispirato come pochi, Gualazzi con il suo piano e la sua voce è capace di virtuosismi straordinari e di atmosfere travolgenti. Le perle del suo repertorio creativo sono tante e la sua bravura non comune gli ha consentito di duettare anche con artisti del calibro di Simona Molinari, Stefano Bollani, Paolo Fresu, Fabrizio Bosso. Ha girato il mondo con i suoi concerti in tutti i continenti, ha diretto nel 2017 la Notte della Taranta come maestro concertatore davanti a duecentomila persone, vanta dischi d'oro e di platino.
Raphael ha all’attivo sette album in studio e tre EP con Sugar Music, ed ha ottenuto due dischi di platino e tre dischi d’oro per I suoi album Reality and Fantasy, Happy Mistake e Love Life Peace. Nel 2018 è uscito in Giappone un Best of Album, una raccolta di successi contenuti nei suoi tre precedenti dischi, presentato con un sold out al Blue Note di Tokyo.
Gualazzi è una firma eclatante nella programmazione del palazzo tranese, come lo sono Neja e Nick The Nightfly. L'artista urbinate presenterà a Trani anche le suggestioni del suo ultimo lavoro discografico, "Dreams" (CAM Sugar). Una fusione di stili musicali, dalla musica classica e funk Africana vintage, al new soul e al jazz. Si tratta di un mix di composizioni arricchite da sintetizzatori analogici, tastiere vintage, percussioni tribali e voci soul che celebrano la passione eclettica dell’artista oltre ogni confine musicale.
L'imperdibile data di domenica 5 luglio, prodotta da Kino Music srl e organizzata da Delle Arti Odv Ets, sottintende una contiguità emotiva e un incontro ravvicinato con l'anima più intima del grande artista marchigiano, offrendo al pubblico un'occasione irripetibile per ascoltare uno dei fari della musica contemporanea in un contesto di assoluta bellezza e suggestione.
La stagione artistica di Palazzo delle Arti Beltrani è realizzata da Delle Arti Odv Ets con il sostegno della Città di Trani, il patrocinio gratuito della Rete Musei di Puglia ed in collaborazione con prestigiosi partner del territorio (tra cui i Conservatori "Niccolò Piccinni" di Bari e "Nino Rota" di Monopoli).
Ancora pochi biglietti disponibili (poltronissime esaurite, posto unico non numerato 30,00 euro) per l'evento di domenica 5 luglio con Raphael Gualazzi in concerto sono acquistabili presso il botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani (aperto dal martedì alla domenica dalle ore 16:00 alle ore 21:00, ad eccezione del lunedì), in via Beltrani 51 a Trani, oppure online tramite il circuito Vivaticket al link: https://www.vivaticket.com/it/ticket/raphael-gualazzi/295785, con possibilità di pagamento tramite Carta Docente. Per maggiori informazioni e modalità di prenotazione è possibile contattare i canali ufficiali tramite il sito web ufficiale www.palazzodelleartibeltrani.it o i recapiti di riferimento della struttura (tel: 0883 500044, info@palazzodelleartibeltrani.it).
I biglietti per i singoli eventi della X Stagione Artistica di Palazzo delle Arti Beltrani, oltre che al botteghino, sono disponibili anche sul circuito Vivaticket alla pagina dedicata a Palazzo delle Arti Beltrani: https://www.vivaticket.com/it/tour/stagione-artistica-palazzo/4206.
Altra possibilità per la prenotazione è rappresentata dal numero di whatsApp +39 3923892767, provvisto del catalogo con tutti gli spettacoli da scegliere e opzionare, poi sarà la segreteria a richiamare per la conferma. Il programma è generoso e mantiene la promessa di essere un importante e insostituibile volano per l’appeal turistico della bellissima città sul mare. La brochure di tutti gli appuntamenti della stagione artistica 2026 di Palazzo delle Arti Beltrani è visionabile o scaricabile: https://www.flipsnack.com/675AA577C6F/decima-stagione-artistica-del-palazzo-delle-arti-beltrani-2026-cjq7qw4f0g
Info Palazzo delle Arti Beltrani tel: 0883 500044, info@palazzodelleartibeltrani.it
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