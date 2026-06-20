Taranto, blitz antidroga della Polizia: arrestato 19enne con oltre 40 dosi di cocaina, denunciato un 36enne

TARANTO – La Polizia di Stato ha arrestato un pregiudicato tarantino di 19 anni e denunciato in stato di libertà un 36enne, entrambi ritenuti presunti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La prima operazione è stata condotta dai Falchi della Squadra Mobile di Taranto, impegnati nel monitoraggio delle nuove attività di spaccio presenti sul territorio cittadino. Gli agenti avevano notato, nella zona di via Calamandrei e nelle strade limitrofe, un Suv di colore nero con a bordo un giovane che, nel corso della giornata, aveva numerosi incontri con persone già note come consumatori di sostanze stupefacenti.

Il giovane, senza mai scendere dall’abitacolo, avrebbe effettuato rapidi scambi con i presunti acquirenti per poi allontanarsi rapidamente a bordo dell’auto, comportamento che aveva attirato l’attenzione degli investigatori e destato preoccupazione tra residenti e passanti.

Durante il controllo del veicolo, i poliziotti hanno rinvenuto nel vano portaoggetti due telefoni cellulari, oltre 40 dosi di cocaina già confezionate e pronte per lo spaccio, oltre a 125 euro in banconote di vario taglio, ritenuti dagli investigatori possibile provento dell’attività illecita.

La successiva perquisizione nell’abitazione del 19enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, ha consentito di recuperare oltre 1.400 euro in contanti e un manoscritto che, secondo gli investigatori, avrebbe fornito ulteriori elementi sulla presunta attività di spaccio.

Dopo la trasmissione degli atti all’autorità giudiziaria competente, il giovane è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di Taranto.

Nel corso di un’altra attività investigativa, i Falchi hanno poi effettuato un intervento in un condominio di via Leonida, zona già segnalata per episodi legati allo spaccio. Gli agenti hanno percepito il forte odore tipico dell’hashish provenire da un appartamento al secondo piano dello stabile.

All’interno dell’abitazione, alla presenza di un tarantino di 36 anni, la perquisizione ha permesso di trovare due piccoli panetti di hashish avvolti in carta colorata e un ulteriore involucro contenente marijuana, nascosti all’interno di un tavolo presente nell’ingresso.

Per il 36enne è quindi scattata la denuncia in stato di libertà.

La Polizia di Stato ricorda che, per tutti gli indagati, vige il principio della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.