Teatro Metamorfosi di Rutigliano, al via la seconda stagione: in scena Gerini, Scamarcio, Capotondi e Placido

Dopo il successo della prima stagione, il Teatro Metamorfosi di Rutigliano rilancia con un nuovo cartellone ancora più ambizioso. La seconda stagione artistica, diretta da Giusy Marrone, porterà sul palco grandi protagonisti del teatro e del cinema italiano, confermando la vocazione dello spazio nato dalla rinascita dello storico cinema “L’Acquario”, rimasto inattivo per oltre quattordici anni.

La nuova programmazione punta a intrecciare teatro, cinema, musica, comicità e racconto civile, con l’obiettivo di coinvolgere pubblici diversi attraverso una proposta culturale capace di emozionare e far riflettere.

“Questa nuova stagione nasce dalla volontà di proseguire un percorso mantenendo uno sguardo contemporaneo ma profondamente umano”, sottolinea la direttrice artistica Giusy Marrone, ricordando come il debutto del teatro abbia dimostrato l’esistenza di un forte bisogno di cultura e di luoghi di incontro nel territorio.

Ad aprire la stagione sarà, il 23 ottobre 2026 alle ore 21, “Il cotto e il crudo” con Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, spettacolo che unisce ironia e osservazione del quotidiano attraverso una comicità intelligente e mai superficiale.

L’8 novembre sarà la volta dell’anteprima nazionale di “Marie Magdalene D. – Le conseguenze del Coraggio”, con Marit Nissen e Francesco Carnevale, un progetto dedicato alle scelte radicali e alle loro conseguenze umane.

Il 21 novembre protagonisti saranno Giovanni Veronesi e Riccardo Scamarcio con “Vi porto al cinema”, un viaggio tra racconti, musica e memoria cinematografica.

Il 4 dicembre arriverà Claudia Gerini con il Solis String Quartet in “Qualche estate fa”, spettacolo tra musica e parole dedicato alle emozioni e alle atmosfere del cinema.

Il cartellone natalizio proporrà il 20 dicembre “The Sound of Christmas” con il Wanted Chorus diretto da Vincenzo Schettini.

Tra gli appuntamenti più attesi figura “Marilyn”, in programma il 22 gennaio 2027, con Violante Placido accompagnata dalla Fondazione Orchestra Luciano Pavarotti: un racconto che supera il mito di Marilyn Monroe per esplorarne fragilità e dimensione umana.

Il 12 febbraio sarà protagonista Giovanni Esposito con “Benvenuti in casa Esposito”, per la regia di Alessandro Siani, mentre il 28 febbraio spazio a Cristiana Capotondi con “L’Attrice”, insieme a Marco Quaglia e Anna Zaneva.

Il 20 marzo arriverà Francesco Paolantoni con “Salotto Paolantoni”, spettacolo tra comicità e improvvisazione.

La musica d’autore sarà protagonista il 18 aprile con “Dell’amore, della guerra e degli ultimi”, omaggio a Fabrizio De André interpretato da Stefano Fresi con Cristiana Polegri ed Egidio Marchitelli.

A chiudere la stagione, il 29 aprile 2027, sarà Ambra Angiolini con “La misteriosa scomparsa di W” di Stefano Benni.

Accanto agli spettacoli, il Teatro Metamorfosi avvierà anche un percorso dedicato alla formazione artistica. Da settembre partiranno corsi di recitazione teatrale e cinematografica con docenti come la stessa Giusy Marrone, Marinella Anaclerio e Flavio Albanese, destinati a giovani talenti e appassionati.

Il progetto punta così a trasformare il teatro in uno spazio culturale permanente, con talk, incontri con gli artisti, eventi speciali e iniziative dedicate al teatro sociale.

La campagna abbonamenti è già aperta. “Metamorfosi è un nome che parla di cambiamento – conclude Marrone – e continueremo a trasformare questo spazio in una casa dell’arte, delle emozioni e delle idee, insieme al nostro pubblico”.

Info abbonamenti: Teatro Metamorfosi - Abbonamenti.