TIM Battiti Live torna su Canale 5: cinque serate a Trani con Ilary Blasi, Rovazzi e Battaglia

COLOGNO MONZESE - Da giovedì 2 luglio, in prima serata su Canale 5, torna, uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’estate italiana. Alla conduzione ci sarà ancora una volta, affiancata per la prima volta da

Le puntate saranno registrate in Piazza Quercia a Trani, nella suggestiva cornice affacciata sul mare, da mercoledì 24 a domenica 28 giugno, trasformando la città pugliese in uno dei principali palcoscenici della musica italiana.

Il cast dell’edizione 2026 è particolarmente ricco e vede la partecipazione di alcuni tra i più importanti protagonisti della scena musicale nazionale e internazionale: Achille Lauro, Alex Britti, Annalisa, Arisa, Aiello, Baby K, Benji & Fede, Alessio Bernabei, Serena Brancale, Carl Brave, Clara, Clementino, Cioffi, Ditonellapiaga, Delia, Dolcenera, Eddie Brock, Elettra Lamborghini, Emis Killa, Emma, Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Ernia, Federica Abbate, FDV, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Fred De Palma, Gabry Ponte, Gaia, Gemelli Diversi, Gigi D’Alessio, Giusy Ferreri, Grelmos, Irama, J-Ax, Kamrad, LDA, Aka7even, Le Vibrazioni, Levante, Ludwig, Malika Ayane, Cristiano Malgioglio, Michele Bravi, Mara Sattei, Merk & Kremont, Mew, Mr. Rain, Nayt, Nicolò Filippucci, Noemi, Orietta Berti, Paola Iezzi, Patty Pravo, Pinguini Tattici Nucleari, Raf, Rhove, Rocco Hunt, Rosa Chemical, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Sangiovanni, Anna Tatangelo, Sarah Toscano, Sayf, The Kolors, Tommaso Paradiso e Welo.

Sul palco saliranno anche i giovani artisti provenienti dalla finale del talent “Amici”: Lorenzo Salvetti, Elena D’Elia e Angie.

TIM rinnova il proprio ruolo di Title Sponsor della manifestazione, confermando il legame con il mondo della musica e dei grandi eventi dal vivo. L’iniziativa punta a valorizzare il concetto di connessione tra le persone, unendo tecnologia, intrattenimento e condivisione attraverso uno degli spettacoli estivi più seguiti dal pubblico italiano.

Anche quest’anno la Puglia si conferma protagonista della grande musica, con Trani pronta ad accogliere migliaia di spettatori e alcuni dei nomi più importanti del panorama musicale contemporaneo.