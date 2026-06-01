Tragedia in Grecia: morto Marios Oikonomou, ex difensore di Bari, Bologna e Sampdoria

GIANNINA - Il calcio greco e italiano piangono la scomparsa di Marios Oikonomou. L’ex difensore ellenico, 33 anni, è deceduto in seguito alle gravissime ferite riportate in un incidente stradale avvenuto a Giannina, sua città natale.Secondo quanto ricostruito dalle autorità locali, Oikonomou viaggiava a bordo della sua moto quando si è scontrato con un’automobile guidata da un uomo di 63 anni. Le sue condizioni sono apparse subito disperate: trasportato d’urgenza all’ospedale Hatzikostas, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e ricoverato in terapia intensiva. Nonostante gli sforzi dei medici, l’ex calciatore non è riuscito a superare le conseguenze del trauma.Ritiratosi dal calcio professionistico nel 2024 dopo l’ultima esperienza con il Panathinaikos, Oikonomou aveva costruito una carriera importante tra Grecia e Italia. Nel nostro Paese aveva vestito le maglie di Cagliari, Bologna, Spal, Sampdoria e Bari. Con il club pugliese collezionò tre presenze nel 2018, lasciando comunque un ricordo positivo tra tifosi e addetti ai lavori.Particolarmente significativa la sua esperienza al Bologna, dove contribuì alla promozione in Serie A nella stagione 2014-2015, diventando un punto di riferimento della retroguardia rossoblù.La sua prematura scomparsa ha suscitato profonda commozione nel mondo del calcio. Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati da ex compagni di squadra, club e tifosi che hanno voluto ricordare il professionista e l’uomo.Marios Oikonomou se ne va a soli 33 anni, lasciando un grande vuoto in chi lo ha conosciuto dentro e fuori dal campo.