Tragedia sulla SP238 tra Trani e Corato: muore a 24 anni Martina Lacasella
La vittima, originaria di Adelfia e residente a Trani, era alla guida della sua Fiat 500 quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con una Renault Espace proveniente dalla direzione opposta. L’impatto è stato particolarmente violento: dopo lo scontro, l’utilitaria è uscita dalla carreggiata andando a schiantarsi contro un muretto di cemento.
Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, ma per la giovane automobilista non c’è stato nulla da fare. Martina Lacasella è deceduta sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate nell’incidente.
Ferito invece il conducente dell’altro veicolo, un uomo residente a Corato, che è stato trasportato in codice rosso all’ospedale “Bonomo” di Andria. Le sue condizioni, secondo quanto emerso, non sarebbero tali da destare particolare preoccupazione e non sarebbe in pericolo di vita.
Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. La notizia della scomparsa della giovane ha suscitato profondo cordoglio nelle comunità di Adelfia e Trani, dove Martina era molto conosciuta.