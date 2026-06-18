Tragedia sulla SP238 tra Trani e Corato: muore a 24 anni Martina Lacasella

ADELFIA - Si chiamava Martina Lacasella la giovane di 24 anni che ha perso la vita nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 17 giugno, in un drammatico incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 238 che collega Trani a Corato, nei pressi dello svincolo per Corato.La vittima, originaria di Adelfia e residente a Trani, era alla guida della sua Fiat 500 quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con una Renault Espace proveniente dalla direzione opposta. L’impatto è stato particolarmente violento: dopo lo scontro, l’utilitaria è uscita dalla carreggiata andando a schiantarsi contro un muretto di cemento.Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, ma per la giovane automobilista non c’è stato nulla da fare. Martina Lacasella è deceduta sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate nell’incidente.Ferito invece il conducente dell’altro veicolo, un uomo residente a Corato, che è stato trasportato in codice rosso all’ospedale “Bonomo” di Andria. Le sue condizioni, secondo quanto emerso, non sarebbero tali da destare particolare preoccupazione e non sarebbe in pericolo di vita.Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. La notizia della scomparsa della giovane ha suscitato profondo cordoglio nelle comunità di Adelfia e Trani, dove Martina era molto conosciuta.