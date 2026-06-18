'Fimmene!' di Astràgali Teatro in Tunisia per il progetto internazionale 'ABC – The Alphabeth of Love'



Lo spettacolo mette sulla scena i canti popolari salentini in alcuni importanti spazi culturali di El Kef e Makthar





I canti popolari salentini in Tunisia con Astragali Teatro che porta nella terra dei gelsomini una delle sue produzioni di più successo, “Fimmene!”, in scena in alcuni importanti spazi culturali tunisini, grazie al progetto internazionale “ABC – The Alphabeth of Love”, realizzato all’interno del programma Creative Europe dell’Unione Europea.





Lo spettacolo va in scena domenica 21 giugno presso il Centro d'Arti Drammatiche e Sceniche di El Kef e lunedì 22 giugno presso la Casa della Cultura di Makthar. Entrambi gli appuntamenti sono realizzati in collaborazione con il Centro Culturale Aykart e rientrano nell’ International Host Lab del progetto “ABC – The alphabet of love” che sta rivoluzionando con attività culturali incessanti la città di El Kef, una terra ricca di canti popolari tradizionali antichissimi. Sul palco la cantante Anna Cinzia Villani e le attrici Roberta Quarta e Simonetta Rotundo, con la partecipazione di Fabio Tolledi e dell’attore Matteo Mele.





“Fimmene!” è uno spettacolo in cui il teatro si fonde con la musica, nato dalla collaborazione tra Astràgali Teatro e la cantante Anna Cinzia Villani, autrice di un importante lavoro di ricerca su quelle melodie intonate dalle donne nei campi di lavoro e che raccontano, attraverso suoni e parole, un mondo femminile caratteristico del passato. Si tratta di voci che si elevano nei luoghi tipici del Sud, tra gli ulivi, la terra rossa e i muretti a secco, che parlano di fatica, lotta per la sopravvivenza, desiderio di un futuro sereno, ma anche di sentimenti d’amore. A questi canti polivocali, Fabio Tolledi associa i suoi testi poetici e le sue note, con le parole che si alternano e si intrecciano armoniosamente a suoni che parlano di antichi gesti. Uno spaccato affascinante del patrimonio culturale meridionale, che dimostra come le donne sappiano raccontarsi attraverso il canto con coraggio e ironia.





ABC – The Alphabeth of Love” è un progetto coordinato da Astràgali Teatro, in partenariato con Grotowski Institute (Polonia), Centre Culturel Aykart (Tunisia), Fundación de la Danza 'Alicia Alonso' dell’Università Rey Juan Carlos di Madrid (Spagna), Musei e Gallerie Municipali di Podgorica (Montenegro) e AVR LAB del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del Salento (Italia).