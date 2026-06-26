Tragedia sulla statale 89 tra Foggia e Manfredonia: tre persone morte in un incidente

FOGGIA – Drammatico incidente stradale all’alba sulla statale 89, nel tratto che collega Foggia a Manfredonia. Tre persone, due uomini e una donna, hanno perso la vita dopo che l’autovettura sulla quale viaggiavano è uscita di strada per cause ancora in corso di accertamento.L’impatto è stato fatale: i tre occupanti del mezzo sono morti sul colpo. I loro corpi sono stati estratti dalle lamiere dell’auto dai vigili del fuoco intervenuti sul posto insieme alle forze dell’ordine e ai soccorritori.La dinamica dell’incidente resta da chiarire. Sono in corso i rilievi per ricostruire con precisione quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità. Gli investigatori stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per comprendere le cause che hanno portato il veicolo fuori dalla carreggiata.Le salme delle tre vittime sono state messe a disposizione dell’autorità giudiziaria, che dovrà valutare gli eventuali ulteriori accertamenti.