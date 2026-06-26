Tragedia sulla statale 89 tra Foggia e Manfredonia: tre persone morte in un incidente
L’impatto è stato fatale: i tre occupanti del mezzo sono morti sul colpo. I loro corpi sono stati estratti dalle lamiere dell’auto dai vigili del fuoco intervenuti sul posto insieme alle forze dell’ordine e ai soccorritori.
La dinamica dell’incidente resta da chiarire. Sono in corso i rilievi per ricostruire con precisione quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità. Gli investigatori stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per comprendere le cause che hanno portato il veicolo fuori dalla carreggiata.
Le salme delle tre vittime sono state messe a disposizione dell’autorità giudiziaria, che dovrà valutare gli eventuali ulteriori accertamenti.