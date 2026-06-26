Tragico incidente nel Salento: muore un 16enne, grave un coetaneo

CORIGLIANO D’OTRANTO (LE) – Tragedia sulle strade del Salento. Un ragazzo di 16 anni, Lorenzo Polo, residente a Cutrofiano, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 363, che collega Maglie a Cutrofiano, all’altezza del territorio di Corigliano d’Otranto.Il giovane viaggiava in sella a una moto 125 insieme a un amico, anche lui 16enne, residente a Maglie. L’impatto è stato violentissimo e per Lorenzo Polo non c’è stato nulla da fare: all’arrivo dei sanitari del 118 il ragazzo era già deceduto. La morte sarebbe avvenuta sul colpo.L’altro giovane coinvolto nell’incidente è rimasto gravemente ferito. Ha riportato un trauma cranio-facciale, una commozione cerebrale e una frattura esposta a un arto inferiore. È stato soccorso e trasferito d’urgenza, in codice rosso, al DEA di Lecce.Restano ancora da chiarire le cause dell’accaduto. Secondo una prima ricostruzione, la motocicletta sarebbe stata coinvolta in un impatto molto violento, forse con un’altra vettura che successivamente si sarebbe allontanata senza prestare soccorso. La forza dello schianto ha fatto sbalzare il mezzo, ritrovato a circa 20 metri di distanza rispetto al punto in cui si trovavano i due ragazzi.Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e della compagnia di Maglie, impegnati nei rilievi e nelle indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.La comunità di Cutrofiano e l’intero territorio salentino sono sconvolti dalla notizia della morte del giovane, vittima di un incidente che ha lasciato profondo dolore tra familiari, amici e conoscenti.