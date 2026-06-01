Tragico incidente sulla provinciale per Salice Salentino: muore un 37enne

SALICE SALENTINO – Un incidente stradale avvenuto nelle prime ore del mattino sulla provinciale in uscita dal comune salentino è costato la vita a un uomo di 37 anni.

La vittima è Cosimo Barbetta, ambulante di frutta e verdura del posto, che si trovava alla guida di un’Ape car quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un’autovettura.

L’altro veicolo coinvolto è una Audi A4 condotta da un uomo di 65 anni residente a Monteroni di Lecce, rimasto illeso.

L’impatto è stato violento e nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per il 37enne non c’è stato nulla da fare: i soccorsi si sono rivelati purtroppo vani.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia Locale per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Sono in corso accertamenti alcolemici e tossicologici sul conducente dell’auto coinvolta, come da prassi.

Le indagini dovranno chiarire la dinamica dello scontro e le eventuali responsabilità.