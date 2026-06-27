Trani, Ferri (FdI): “I nostri consiglieri saranno un’opposizione seria e propositiva. Le istanze della città arriveranno anche in Regione”

BARI - Con la proclamazione ufficiale dei consiglieri comunali eletti prende il via una nuova fase dell’impegno dial servizio della città di. A dichiararlo è il consigliere regionale, che ha rivolto gli auguri di buon lavoro ai nuovi rappresentanti del partito nell’assise comunale:

«Ai consiglieri eletti i cittadini hanno affidato il compito importante di rappresentare la comunità tranese – afferma Ferri –. Sono certo che sapranno svolgere questo incarico con serietà, competenza, responsabilità e spirito di servizio».

Secondo Ferri, il risultato elettorale conferma il radicamento di Fratelli d’Italia sul territorio. «A Trani il nostro partito è stato il più votato dell’intera coalizione di centrodestra e il secondo partito della città, alle spalle del Partito Democratico per appena 513 voti, pari a uno scarto dell’1,7%. Un risultato significativo che aumenta la responsabilità nei confronti dei cittadini che ci hanno dato fiducia».

Il partito si prepara quindi a svolgere il ruolo di principale riferimento dell’opposizione di centrodestra in Consiglio comunale, con l’obiettivo di garantire un’azione di controllo e proposta.

«Saremo un’opposizione attenta, rigorosa e costruttiva – sottolinea Ferri –. Vigileremo sull’operato dell’amministrazione, avanzeremo proposte concrete e difenderemo gli interessi della città, sempre attraverso un confronto responsabile nell’interesse esclusivo dei cittadini».

Un punto centrale sarà il collegamento tra il lavoro dell’amministrazione comunale e quello dell’istituzione regionale. «L’azione dei nostri consiglieri sarà strettamente collegata al mio impegno in Consiglio regionale – aggiunge Ferri –. È fondamentale creare un raccordo costante affinché le istanze di Trani possano trovare ascolto anche a livello regionale e trasformarsi in opportunità, investimenti e maggiore attenzione per il territorio».

Per il consigliere regionale, la collaborazione tra rappresentanti istituzionali e comunità locali sarà decisiva per affrontare le sfide future della città.

«L’impegno assunto con i tranesi durante la campagna elettorale non termina con il voto, ma prosegue con ancora maggiore determinazione – conclude Ferri –. Continueremo a lavorare dentro e fuori il Consiglio comunale per garantire una presenza istituzionale autorevole, credibile e vicina alle esigenze della città».