Lecce, incendio in un edificio abbandonato a San Pio: paura tra i residenti per esplosioni e fumi

LECCE - Momenti di paura nel pomeriggio di sabato nel quartiere, dove un incendio divampato sul terrazzo di un edificio abbandonato ha fatto scattare l’allarme tra i residenti della zona.

Il rogo è scoppiato intorno alle 14.30 in via Udine 24. Alcuni abitanti delle case vicine hanno riferito di aver udito forti boati e diverse deflagrazioni, aumentando la preoccupazione per la possibile presenza di materiali pericolosi.

Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero partite da un ammasso di vecchie batterie d’auto, che sarebbero state stoccate abusivamente sul terrazzo dello stabile. Un accumulo che avrebbe rappresentato un potenziale rischio sia per la sicurezza delle persone sia sotto il profilo ambientale, a causa della possibile dispersione di sostanze nocive.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area. La Polizia ha avviato gli accertamenti per ricostruire l’accaduto e individuare eventuali responsabilità, in particolare nei confronti dei proprietari dell’immobile, che al momento risulterebbero non residenti nello stabile.

Le indagini dovranno chiarire come sia stato possibile accumulare il materiale sul terrazzo dell’edificio e verificare eventuali violazioni delle norme di sicurezza e ambientali.