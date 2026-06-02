Trinitapoli, esplode il bancomat della filiale Intesa Sanpaolo: ladri in fuga a mani vuote

TRINITAPOLI Colpo nella notte a Trinitapoli, dove il bancomat della filiale di Intesa Sanpaolo è stato fatto esplodere poco prima dell’alba di oggi.Secondo le prime ricostruzioni, le deflagrazioni sarebbero state due e consecutive e avrebbero provocato danni alla struttura della filiale. Nonostante l’azione violenta, i responsabili non sarebbero riusciti a impossessarsi del denaro contenuto nello sportello automatico, fuggendo quindi a mani vuote.Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili del tentato furto.Gli investigatori hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero risultare decisive per identificare il gruppo entrato in azione. Al momento non si esclude alcuna pista, mentre proseguono gli accertamenti tecnici sulla scena dell’esplosione.L’episodio ha destato forte allarme nella comunità locale, sia per la violenza dell’azione sia per i danni riportati dalla filiale bancaria.