Lecce, Helgason verso l’addio: possibile futuro al Venezia

FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce si prepara a salutare Thorir Johann Helgason. Il centrocampista islandese, infatti, è destinato a lasciare il club salentino nelle prossime settimane. Il suo contratto con i giallorossi è in scadenza il 30 giugno 2026 e, secondo le indiscrezioni, non dovrebbe essere rinnovato.L’ipotesi più concreta porta al Venezia, che sarebbe interessato ad acquisire il giocatore a titolo definitivo per rinforzare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione di Serie A. Per Helgason si tratterebbe di una nuova opportunità per trovare maggiore continuità e spazio dopo un’annata in cui ha collezionato 8 presenze con la maglia del Lecce nel campionato di Serie A.Nel corso della sua carriera, il centrocampista islandese ha maturato esperienze in diversi club europei. Prima dell’approdo in Italia ha vestito le maglie dell’Eintracht Braunschweig in Germania e dei club islandesi Hafnarfjordur, Haukar e Haukar Under 19, distinguendosi per la sua duttilità e le sue qualità tecniche.Importante anche il percorso con la nazionale islandese. Helgason è stato impiegato da titolare in 20 partite con la selezione maggiore dell’Islanda e in 7 incontri con l’Islanda Under 21, confermando il suo valore anche a livello internazionale.L’eventuale partenza del centrocampista obbligherà il Lecce a intervenire sul mercato per individuare un sostituto all’altezza. Il presidente Saverio Sticchi Damiani e il direttore sportivo Stefano Trinchera saranno chiamati a lavorare per consegnare all’allenatore un centrocampo competitivo e capace di garantire qualità, dinamismo ed equilibrio.L’obiettivo del club salentino per il prossimo campionato di Serie A resta chiaro: conquistare la salvezza e mantenere la categoria. Per riuscirci sarà fondamentale costruire una rosa solida e competitiva, in grado di affrontare al meglio le difficoltà di una stagione che si preannuncia particolarmente impegnativa.