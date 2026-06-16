Tromba d’aria tra Foggia e Manfredonia: paura e stupore nei cieli della Capitanata

FOGGIA - Momenti di apprensione nel pomeriggio tra Foggia e Manfredonia per una tromba d’aria avvistata nei cieli della Capitanata. Il fenomeno meteorologico, ben visibile anche a diversi chilometri di distanza, ha attirato l’attenzione di numerosi cittadini.

In pochi minuti foto e video hanno iniziato a circolare sui social network, dove molti utenti hanno documentato l’insolita formazione atmosferica che si è sviluppata nell’area compresa tra il capoluogo dauno e la costa del Golfo di Manfredonia.

Il fenomeno ripreso da decine di cittadini

Le immagini condivise online mostrano una colonna d’aria in rotazione che si estende dalle nubi verso il basso, creando uno scenario suggestivo ma anche motivo di preoccupazione per chi ha assistito alla scena.

Diversi automobilisti e residenti hanno immortalato il fenomeno da differenti punti di osservazione, contribuendo a diffondere rapidamente le immagini della tromba d’aria sui social.

Nessuna segnalazione di danni

Al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose riconducibili al fenomeno meteorologico.

La situazione è stata monitorata da cittadini e appassionati di meteorologia, mentre le condizioni atmosferiche nell’area hanno continuato a essere caratterizzate da forte instabilità.

L’avvistamento della tromba d’aria rappresenta uno degli episodi meteorologici più spettacolari registrati nelle ultime ore in Capitanata, suscitando curiosità e attenzione tra la popolazione.