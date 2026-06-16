Tragedia nelle campagne di Soleto: 86enne muore tra le fiamme mentre brucia sterpaglie

SOLETO - Dramma nel pomeriggio nelle campagne di Soleto, dove un uomo di 86 anni ha perso la vita mentre stava bruciando alcune sterpaglie all’interno del proprio terreno agricolo.

La vittima è Giovanni Antonaci, residente del posto. Secondo le prime informazioni, l’anziano si trovava da solo quando sarebbe stato colto da un improvviso malore mentre alimentava il fuoco acceso per smaltire la vegetazione secca.

Il tentativo di soccorso

A lanciare l’allarme sarebbe stata una vicina, che si è accorta di quanto stava accadendo e ha tentato di intervenire per allontanare l’uomo dalle fiamme.

Nonostante il tempestivo tentativo di aiuto, per l’86enne non c’è stato nulla da fare. Le fiamme lo hanno raggiunto e l’uomo è morto carbonizzato.

Indagini affidate ai carabinieri

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

L’ipotesi prevalente è che Giovanni Antonaci sia stato colto da un malore improvviso mentre era impegnato nelle operazioni di combustione delle sterpaglie, rimanendo poi intrappolato tra le fiamme senza riuscire a mettersi in salvo.

La comunità di Soleto è sotto shock per la tragica scomparsa dell’anziano agricoltore.