Ugento, malore dopo il bagno: muore turista di 84 anni sulla spiaggia di Torre Mozza

UGENTO - Tragedia questa mattina,, sulla spiaggia dello stabilimento balneare, nella zona di, dove un turista di, originario di Bologna e in vacanza nel Salento, ha perso la vita dopo essere stato colto da un malore improvviso.

L’anziano aveva appena terminato un bagno in mare quando, una volta raggiunta la battigia, si è accasciato davanti agli altri bagnanti. Immediato l’intervento dei bagnini dello stabilimento, che hanno prestato i primi soccorsi. Non è stato però possibile utilizzare il defibrillatore disponibile perché l’uomo era portatore di pacemaker cardiaco.

Sul posto è arrivato il personale del 118, che ha tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma ogni tentativo si è rivelato vano.

Per gli accertamenti sono intervenuti anche i carabinieri e gli operatori dell’Ufficio locale marittimo della Guardia costiera. Dopo le verifiche previste, su disposizione dell’autorità giudiziaria, la salma è stata restituita ai familiari.