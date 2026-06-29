Under 18: quattro medaglie pugliesi ai Campionati italiani di Grosseto

ph_Francesca Grana

Atletica di Puglia in gran spolvero, nel fine settimana, sul palcoscenico dello stadio “Zecchini” di Grosseto in occasione dei Campionati Italiani Under 18 su pista. Prezioso il bottino conseguito tra sabato e domenica: quattro medaglie, tre delle quali d’oro. Festa per Michele Delcuratolo (Atletica Sprint Barletta) che ha sbaragliato tutti nel lancio del martello, Davide Sorressa (Amatori Atletica Acquaviva) trionfatore nei 5000 metri di marcia e Gabriele Belardi (Elite Academy Bari), protagonista assoluto nel salto con l’asta. Rilevanti anche alcuni piazzamenti ai piedi del podio e nelle top ten nazionali di specialità.Una gran bella soddisfazione per tutto il movimento guidato dal presidente Eusebio Haliti, rappresentato in Toscana da 28 atleti (14 uomini e altrettante donne) di 13 differenti società, a testimonianza del valore di atleti, tecnici e dirigenti di tutto il territorio pugliese.I tre freschi campioni italiani vestiranno, con ogni probabilità, la maglia azzurra in occasione dei Campionati Europei di Rieti, dal 16 al 19 luglio 2026.Delcuratolo, allenato da Gaetano Dipace, si è confermato dopo i successi nel biennio precedente tra i Cadetti, facendo registrare il nuovo personal best con 65.61, ottenuto al quarto tentativo della serie. Un miglioramento sensibile, di oltre mezzo metro, rispetto alla misura individuale di riferimento.Esaltante la vittoria in rimonta conquistata da Sorressa, artefice di un’irresistibile progressione nell’ultimo giro e capace di fermare il cronometro su 21’09”78, ben 25 secondi meglio del suo tempo di accredito.Un traguardo di grande prestigio per il giovane marciatore murgiano e la sua allenatrice Viola Giustino.Gli imprevisti non hanno frenato Belardi. Un incidente in motorino nella sua Trani, nei giorni scorsi, ha fatto temere ripercussioni sulla trasferta grossetana e invece l’astista, sotto l’attenta guida del tecnico Lorenzo Giusto, ha stabilito il nuovo record regionale di categoria saltando 5.02 al secondo colpo per poi tentare l’approccio (fallito ma solo per il momento) con il 5.13 che costituisce la migliore prestazione italiana di sempre tra gli Allievi.Tre storie di affermazioni frutto di importanti sacrifici. Non sono da meno, a prescindere dal differente risultato, quelli compiuti da Sofia Linnea Sternativo (Aps Due Mondi Lecce), terza nel salto in alto. Superato 1.71 al primo tentativo, è mancato il guizzo sulla quota di 1.74 ma il bronzo certifica la bontà del percorso avviato dalla giovanissima atleta salentina, che non ha ancora compiuto 16 anni e sogna, legittimamente, l’azzurro.Hanno sfiorato il podio, invece, Claudia Freres dell’Avis Barletta nei 1500 metri (4’39”80) e Giacomo Ferramosca dell’Elite Academy Bari nel salto triplo (14.49, nuovo primato personale), a conferma di un rendimento di assoluto spessore. Quinta posizione per Gianmarco Bellucci (Elite Academy Bari) nella finale dei 110 ostacoli. Sesto posto nelle rispettive gare sui 5000 metri per i marciatori dell’Amatori Atletica Acquaviva Adriano Caferra e Maria Cecilia Pontrandolfo.