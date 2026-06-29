Monopoli celebra il legame tra Puglia e Grecia con "Note d'Oltremare"

MONOPOLI - Un viaggio tra musica, danza e poesia per raccontare il Mediterraneo come luogo di incontro e dialogo. Martedì, alle, la suggestiva cornice di, a Monopoli, ospiterà, evento culturale promosso dalcon il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune.

L'iniziativa, ideata e curata da Teresa Tropiano, Daniela Izzo, presidente del Rotary Club Monopoli, e Cosimo Mimmo Panaro, nasce per celebrare il profondo legame storico e culturale che da secoli unisce la Puglia e la Grecia, due terre affacciate sul Mediterraneo e accomunate da tradizioni, suoni e identità.

Dopo i saluti istituzionali della presidente del Rotary Club Monopoli, Daniela Izzo, e dell'assessora alla Cultura Rosanna Perricci, sarà Cosimo Mimmo Panaro a introdurre il pubblico in un percorso narrativo dedicato al mare come simbolo di condivisione e scambio tra popoli.

Cuore della serata sarà uno spettacolo che intreccia linguaggi artistici diversi. Sul palco si esibiranno Gianfranco Narracci (voce, viola caipira e tamburelli), Mattia Manco (fisarmonica e voce) e Chrysostomos Kalogridakis (voce e chitarra solista), accompagnati dalle coreografie della ballerina Valentina Scarlino. Le letture poetiche saranno affidate a Daniela Franco, Teresa Tropiano e Michela Veneziani.

«Note d'Oltremare nasce per ricordare che il mare unisce, non divide. Puglia e Grecia si specchiano da millenni l'una nell'altra: attraverso la musica, la danza e la parola poetica vogliamo raccontare questa fratellanza e rinnovarne il valore culturale e umano», spiegano gli organizzatori.

L'evento è realizzato con il supporto di Cala Diavolo e il contributo di Caffè Napoli Monopoli, Giada Budina, Autoeuropa2 e Osteria Perricci Monopoli.

L'appuntamento è fissato per martedì 30 giugno alle ore 19.30 presso Cala Diavolo, in Contrada Santo Stefano 151, a Monopoli. L'ingresso è gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.