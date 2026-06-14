Valle d’Aosta, tre alpinisti morti sul Gran Paradiso: tra le vittime Antonio Sardano, 49 anni

Tragedia in alta quota sulla parete nord del Gran Paradiso, dove tre alpinisti hanno perso la vita dopo una caduta di alcune centinaia di metri avvenuta nella giornata di venerdì. L’incidente sarebbe avvenuto durante la fase di salita, poco sotto la vetta.

Tra le vittime c’è Antonio Sardano, 49 anni, originario di Andria e trasferitosi da anni in Trento con la moglie.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, il Sagf di Entrèves, uno degli alpinisti potrebbe essere scivolato durante la progressione sulla parete, trascinando con sé gli altri due compagni di cordata. La caduta avrebbe avuto conseguenze fatali per tutti e tre.

Le operazioni di recupero e gli accertamenti sulla dinamica sono ancora in corso per chiarire con precisione le condizioni in cui si è verificato l’incidente.

Il profilo delle vittime

Sardano lavorava come dipendente sanitario ed era stato per anni soccorritore nelle équipe del servizio di emergenza 118 ad Andria. Dopo il trasferimento in Trentino-Alto Adige, aveva continuato la sua attività professionale nel settore sanitario.

La notizia ha suscitato profondo cordoglio nelle comunità di origine e di residenza, dove era conosciuto sia per il suo lavoro nel soccorso sia per la passione per la montagna.