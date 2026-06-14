Grottaglie, Pierfranco Bruni presenta “A cena con Hegel” sulla Terrazza Caretta

GROTTAGLIE - Un incontro dedicato al dialogo tra filosofia e letteratura animerà il centro storico di Grottaglie. Venerdì 19 giugno 2026, alle ore 19:30, lo scrittore e intellettuale Pierfranco Bruni presenterà il suo ultimo libro, A cena con Hegel, pubblicato da Pellegrini Editore nella collana Zaffiro Large.

L'appuntamento si svolgerà presso la Terrazza Caretta, nel cuore del Quartiere delle Ceramiche di Grottaglie, in via Caravaggio 2.

Un evento per il trentennale del Centro Culturale Giuseppe Battista

L'iniziativa rientra nelle celebrazioni per il trentesimo anniversario del Centro Culturale Giuseppe Battista, attivo dal 1996 nella promozione della cultura e della valorizzazione del territorio.

L'evento nasce dalla collaborazione tra il Centro Culturale Battista, le storiche Maioliche Domenico Caretta, l'ANTEAS Grottaglie e la testata giornalistica Oraquadra.info.

Filosofia e narrazione nel nuovo libro di Bruni

Nel volume “A cena con Hegel”, Bruni propone un percorso che intreccia riflessione filosofica, memoria culturale e racconto letterario. Il testo prende spunto dalla figura del filosofo tedesco Georg Wilhelm Friedrich Hegel per affrontare temi contemporanei e interrogativi esistenziali, mantenendo uno stile divulgativo e accessibile.

Il programma della serata

Ad aprire l'incontro saranno i saluti istituzionali di Ciro Marseglia e Carmelo Masella.

La serata sarà coordinata e moderata dalla giornalista Lilli D'Amicis.

Il dialogo con l'autore sarà affidato alla saggista Maria Teresa Alfonso, che approfondirà i principali temi filosofici e letterari dell'opera insieme a Pierfranco Bruni.

Informazioni utili

Quando: venerdì 19 giugno 2026, ore 19:30.

Dove: Terrazza Caretta, via Caravaggio 2, Quartiere delle Ceramiche, Grottaglie (TA).

Ingresso: libero fino a esaurimento posti.

L'iniziativa si avvale inoltre del supporto tecnico e logistico dei partner Nogitech, NM Group e Brandisio. L'invito è rivolto a cittadini, lettori, appassionati di filosofia e operatori dell'informazione interessati a partecipare a un momento di confronto culturale e approfondimento intellettuale.