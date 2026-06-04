Vignaioli in Masseria 2026: a Monopoli due giorni dedicati al vino artigianale tra degustazioni, musica e incontri con i produttori

MONOPOLI – Torna il 28 e 29 giugno nel suggestivo Parco Rurale di Masseria Spina la sesta edizione di, l’evento dedicato ai vini naturali e ai vignaioli indipendenti che negli anni è diventato uno degli appuntamenti enogastronomici più attesi del Sud Italia.

La manifestazione, ospitata nel cuore della campagna monopolitana tra ulivi secolari, antichi frantoi e insediamenti rupestri, punta a valorizzare il vino artigianale come espressione autentica dei territori, creando un contatto diretto tra produttori e appassionati.

Per due serate, dalle 20 alle 24, il pubblico potrà degustare centinaia di etichette provenienti dall’Italia e dall’estero, incontrare i vignaioli, partecipare a performance artistiche e vivere momenti di convivialità accompagnati da musica e intrattenimento.

Tra i produttori già annunciati figurano cantine provenienti da Puglia, Calabria, Campania, Abruzzo, Lazio, Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, oltre a realtà internazionali di Slovenia, Francia e Germania. Tra i nomi presenti: Petracavallo, Cristiano Guttarolo, Sergio Girardi, Cantina Giardino, Menat, Cantina Jerax, Prati al Sole, Il Vino e le Rose, Terpin, Staffelter Hof, Jérôme Blin e MK Wine.

«Vignaioli in Masseria nasce dal desiderio di creare uno spazio autentico di incontro tra chi produce vino con rispetto e consapevolezza e chi vuole conoscere davvero ciò che beve», spiegano gli organizzatori. «Non è una fiera tradizionale, ma un’esperienza fatta di relazioni, paesaggio, convivialità e storie da condividere davanti a un calice».

L’evento sarà preceduto, il 27 giugno, da un Welcome Party riservato ai vignaioli.

Biglietti

Ticket giornaliero (28 oppure 29 giugno): 25 euro

Ticket due giorni: 40 euro



