Wimbledon, qualificazioni amare per gli italiani: eliminati Pellegrino, Nardi e Cinà

FRANCESCO LOIACONO - Si interrompe al secondo turno delle qualificazioni il cammino degli italiani Andrea Pellegrino, Luca Nardi e Federico Cinà verso il tabellone principale di Wimbledon.

Andrea Pellegrino è stato sconfitto nettamente dall’americano Tristan Boyer con il punteggio di 6-2, 6-1, in una partita dominata dal tennista statunitense dall’inizio alla fine.

Niente da fare anche per Luca Nardi, battuto dal finlandese Otto Virtanen per 6-4, 6-4. L’azzurro non è riuscito a trovare le contromisure al gioco dell’avversario, che ha gestito con autorità entrambi i set.

Si ferma al secondo turno anche Federico Cinà, superato dal francese Hugo Gaston con il punteggio di 7-5, 6-4 al termine di un incontro equilibrato e combattuto.

Tra gli altri risultati di giornata, il serbo Dušan Lajović ha sconfitto il lussemburghese Chris Rodesch per 6-3, 6-4, mentre lo spagnolo Pablo Llamas Ruiz ha avuto la meglio sul connazionale Pol Martín Tiffon con il punteggio di 6-4, 6-2.

Successo anche per il kazako Timofey Skatov, vincitore sullo svedese Elias Ymer per 6-4, 6-1. Il tunisino Moez Echargui ha invece superato l’americano Colton Smith al termine di una sfida combattuta conclusa 6-4, 3-6, 7-6.

Avanzano anche il russo Roman Safiullin, che ha eliminato il belga Kimmer Coppejans per 7-6, 7-5, e l’americano Michael Zheng, vincitore sul serbo Laslo Djere con il punteggio di 7-5, 6-3.

Nel resto del programma, il portoghese Jaime Faria ha battuto il francese Luka Pavlovic per 6-4, 6-4, mentre lo svizzero Jérôme Kym ha superato il danese August Holmgren con un doppio 6-4, 6-3.

L’australiano Mackenzie McDonald ha eliminato lo spagnolo Roberto Carballés Baena per 6-4, 6-4, mentre il connazionale Christopher O'Connell ha avuto la meglio su Bernard Tomic con lo stesso punteggio.