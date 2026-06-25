Lecce sulle tracce di David Okereke: l’attaccante sarà svincolato dalla Cremonese

FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce guarda al mercato degli svincolati e avrebbe messo nel mirino l’attaccante nigeriano David Okereke, reduce dall’esperienza con la US Cremonese.

Il centravanti ha collezionato 10 presenze con la formazione grigiorossa nell’ultima stagione di Serie A conclusa lo scorso 24 maggio. Il suo contratto con la Cremonese scadrà il 30 giugno e, secondo le indiscrezioni, non verrà rinnovato, consentendo al giocatore di liberarsi a parametro zero.

Nel corso della sua carriera Okereke ha vestito le maglie di Gaziantep FK, Torino FC, Club Brugge KV, Venezia FC, Spezia Calcio, Cosenza Calcio, della formazione Primavera dello Spezia e della US Lavagnese 1919. In patria ha inoltre mosso i primi passi calcistici nell’Abuja College e ha collezionato una presenza con la Nigeria Under-23.

Nei prossimi giorni il direttore sportivo del Lecce, Stefano Trinchera, potrebbe avviare i contatti con il procuratore del giocatore, Patrick Bastianelli, per valutare la fattibilità dell’operazione e tentare di portare l’attaccante in Salento a titolo definitivo.

L’eventuale arrivo di Okereke rappresenterebbe un rinforzo d’esperienza per il reparto offensivo giallorosso in vista del prossimo campionato di Serie A, nel quale il Lecce avrà come obiettivo principale il raggiungimento della permanenza nella massima serie.