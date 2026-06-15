WTA 125 Brescia, Ruggeri rimonta Kotliar e vola al secondo turno

- Buona partenza per le tenniste italiane nel primo turno del torneo. Protagonista di giornata è stata, capace di rimontare l’ucrainaimponendosi con il punteggio die conquistando l’accesso al secondo turno.

Nel primo set è stata Kotliar a fare la differenza grazie a un servizio particolarmente efficace, che le ha consentito di aggiudicarsi il parziale per 7-5. La reazione dell’azzurra è arrivata nel secondo set, dominato grazie a una serie di pallonetti vincenti che hanno messo in difficoltà l’avversaria. Nel terzo e decisivo parziale l’equilibrio è durato fino al 4-4, prima dell’allungo finale di Ruggeri, che con un rovescio incisivo e colpi rapidi da fondo campo ha chiuso l’incontro sul 6-4.

Avanza anche Deborah Chiesa, autrice di una prestazione senza sbavature contro la croata Lucija Ciric Bagaric, battuta con un netto 6-0, 6-2.

Successo anche per Naomi Basiletti, che ha superato la slovacca Radka Zelnickova in due set con il punteggio di 6-3, 7-5.

Nel derby azzurro, Tatiana Pieri ha avuto la meglio su Diletta Cherubini al termine di una sfida combattuta, chiusa sul 6-1, 6-7, 6-3.

Non riesce invece l’impresa a Verena Meliss, eliminata dalla serba Mia Ristic, vincitrice con un perentorio 6-0, 6-2.

Negli altri incontri di giornata, la russa Ekaterina Kazionova ha sconfitto la ceca Julie Struplova per 6-4, 6-1, mentre la francese Chloe Paquet ha superato la cinese Amy Zhu con il punteggio di 7-5, 6-1.

Il torneo bresciano prosegue dunque con diverse italiane ancora in corsa, pronte a giocarsi l’accesso alle fasi più avanzate della competizione.