Grotte di Castellana protagoniste a Chicago: missione internazionale per promuovere turismo e wedding destination

CHICAGO - La societàha partecipato a Chicago alla missione istituzionale coordinata dal Dipartimento dello Sviluppo Economico della Regione Puglia e da Pugliapromozione nell’ambito del programma, rafforzando la promozione internazionale del celebre complesso carsico pugliese.

L’iniziativa, organizzata in occasione delle celebrazioni della Festa della Repubblica Italiana negli Stati Uniti, ha coinvolto istituzioni, imprese e operatori turistici pugliesi con l’obiettivo di creare nuove opportunità di sviluppo sui mercati esteri. La società Grotte di Castellana è stata selezionata da Pugliapromozione come esempio di eccellenza imprenditoriale del territorio.

Durante la missione, i rappresentanti delle Grotte hanno incontrato buyer, investitori e operatori del settore turistico, tra cui la storica società americana Perillo Tours, uno dei più importanti tour operator specializzati nei viaggi in Italia.

Secondo Francesco Muciaccia, responsabile Mercati Extra UE di Pugliapromozione, l’iniziativa ha confermato il crescente interesse del mercato statunitense verso la Puglia, che nell’ultimo anno ha registrato una crescita del 33% delle presenze turistiche provenienti dagli Stati Uniti, superando il milione di pernottamenti.

«La partecipazione delle Grotte di Castellana ha rappresentato un valore aggiunto – ha spiegato Muciaccia – offrendo agli operatori una narrazione innovativa di uno dei patrimoni naturalistici più straordinari della regione».

A rappresentare la società pugliese erano il presidente Serafino Ostuni e il direttore artistico Giuseppe Savino.

«Questa esperienza è stata molto più di una semplice missione istituzionale – ha dichiarato Ostuni –. Abbiamo incontrato decine di tour operator interessati al nostro territorio e abbiamo promosso anche il progetto legato al wedding destination, che consente alle coppie di sposarsi nelle Grotte di Castellana grazie alla collaborazione con il Comune di Mola di Bari».

Particolare interesse ha suscitato infatti il settore dei matrimoni internazionali, uno degli ambiti su cui la società punta per ampliare la propria offerta turistica e attrarre visitatori dall’estero.

«Vogliamo aprirci sempre di più ai grandi eventi luxury e al wedding internazionale – ha aggiunto Savino –. A Chicago abbiamo posto le basi per future collaborazioni con operatori di primo piano e presentato le Grotte attraverso un’esperienza immersiva con visori 3D, portando virtualmente un pezzo di Puglia negli Stati Uniti».

La missione si inserisce nella strategia di internazionalizzazione della destinazione Puglia e conferma il ruolo delle Grotte di Castellana come uno dei principali attrattori turistici regionali, capace di coniugare patrimonio naturale, innovazione e nuove opportunità di sviluppo nel mercato globale.