17enne aggredito fuori da una discoteca di Gallipoli: è gravissimo al Vito Fazzi

– Un ragazzo di, originario della provincia di, è ricoverato indopo essere stato aggredito nelle prime ore di questa mattina all'esterno di una discoteca di Gallipoli.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato colpito ripetutamente con un tirapugni al termine di una lite iniziata all'interno del locale e poi degenerata all'esterno. Nell'aggressione avrebbe riportato un grave trauma cranico e altre lesioni.

L'allarme è scattato poco prima delle 5, quando una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri è intervenuta sul posto trovando il 17enne ferito insieme ad altri ragazzi.

I sanitari del 118, con il supporto di un'automedica proveniente da Casarano, hanno prestato le prime cure prima di trasferire il giovane in codice rosso al Trauma Center dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove è ricoverato in prognosi riservata.

I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, chiarire le cause della lite e identificare il responsabile dell'aggressione.