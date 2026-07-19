Furto all’Anagrafe di Brindisi: rubati 20mila euro dalla cassaforte del Comune

– Un furto è stato messo a segno nella notte negli uffici dell’, dove ignoti sono riusciti a introdursi all’interno della struttura e a sottrarre circa

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero raggiunto gli uffici passando da un ingresso laterale di Palazzo di Città, in via Filomeno Consiglio, riuscendo ad agire indisturbati durante le ore notturne. Una volta all’interno, avrebbero forzato la cassaforte blindata che custodiva il denaro.

La somma rubata sarebbe quella raccolta dagli uffici per i diritti di segreteria e per le pratiche legate al rilascio della carta d’identità elettronica.

La scoperta è avvenuta questa mattina, alla riapertura degli uffici comunali, quando i dipendenti hanno trovato i segni dell’effrazione e hanno allertato le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Brindisi, impegnati nei rilievi e negli accertamenti. Gli investigatori stanno verificando anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona per cercare elementi utili a risalire agli autori del colpo.