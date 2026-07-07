7, 8 e 9 agosto tornano “Le Notti della Contea” a Conversano



Si rinnova a Conversano (Ba) l’appuntamento con “Le Notti della Contea”, storica rievocazione della città, in programma nelle sere del 7, 8 e 9 agosto 2026. L’evento, giunto alla sua undicesima edizione, è promosso dall’APS “SensAzioni del Sud” e dal Gruppo Storico Città di Conversano.



Tema centrale dell’edizione 2026 sarà “La donna e il potere”, un fil rouge che attraverserà spettacoli, narrazioni e approfondimenti, raccontando il ruolo delle figure femminili nella corte e nella società del Mezzogiorno baronale, tra autorevolezza, intrighi e resilienza. Ispirata alle protagoniste della storia della Contea di Conversano tra XI e XVII secolo, la manifestazione restituirà voce e spazio a contesse, dame e badesse che hanno contribuito a plasmare l’identità del territorio.



Per tre giorni il borgo antico e piazza Castello si trasformeranno in un grande teatro a cielo aperto: accampamenti storici, antichi mestieri, scene di vita medievale e barocca, spettacoli a tema e combattimenti animeranno i luoghi simbolo della città, dal Castello Aragonese al Monastero di San Benedetto, fino al Giardino dei Limoni, al Sagrato della Cattedrale e al centro storico.



Momento culminante della manifestazione sarà, come da tradizione, la serata del 9 agosto con il grande Corteo Storico Multiepoca, che vedrà sfilare oltre 300 rievocatori provenienti da tutta Italia lungo un percorso di oltre 3 km. A guidare il corteo saranno il Conte Giangirolamo II Acquaviva d’Aragona, interpretato da Claudio Castrogiovanni, attore di teatro, cinema e televisione, noto al grande pubblico anche per la sua presenza nella serie “Vanina – Un vice questore a Catania”, e la Contessa Isabella Filomarino, interpretata dall’attrice conversanese Celeste Savino, volto di fiction di successo come “Un passo dal cielo” e “Don Matteo”.



Il momento più suggestivo sarà l’affaccio del conte e della contessa dal Castello Aragonese: dalla balconata, Giangirolamo II si rivolgerà al popolo con un solenne saluto, rievocando simbolicamente il potere e il legame con la sua comunità.



Il programma si articolerà in tre giornate tematiche tra approfondimenti culturali, convegni, spettacoli, rappresentazioni itineranti e la “Contesa dei Casali”, con attività e giochi anche per i più piccoli. Non mancheranno visite guidate, laboratori, attività per famiglie e un’area gastronomica dedicata ai sapori della tradizione.



“Le Notti della Contea” si conferma così un evento identitario di grande rilievo culturale e turistico, capace di attrarre ogni anno migliaia di visitatori e di trasformare la storia in un’esperienza immersiva e condivisa.



L’evento gode del patrocinio del Ministero della Cultura – Fondo Nazionale Rievocazione Storica, della Regione Puglia, del Comune di Conversano, del CERS e del CIANS, ed è riconosciuto tra i Grandi Eventi della Città di Conversano.



Tutte le informazioni sono disponibili sul sito Tema centrale dell’edizione 2026 sarà “La donna e il potere”, un fil rouge che attraverserà spettacoli, narrazioni e approfondimenti, raccontando il ruolo delle figure femminili nella corte e nella società del Mezzogiorno baronale, tra autorevolezza, intrighi e resilienza. Ispirata alle protagoniste della storia della Contea di Conversano tra XI e XVII secolo, la manifestazione restituirà voce e spazio a contesse, dame e badesse che hanno contribuito a plasmare l’identità del territorio.Per tre giorni il borgo antico e piazza Castello si trasformeranno in un grande teatro a cielo aperto: accampamenti storici, antichi mestieri, scene di vita medievale e barocca, spettacoli a tema e combattimenti animeranno i luoghi simbolo della città, dal Castello Aragonese al Monastero di San Benedetto, fino al Giardino dei Limoni, al Sagrato della Cattedrale e al centro storico.Momento culminante della manifestazione sarà, come da tradizione, la serata del 9 agosto con il grande Corteo Storico Multiepoca, che vedrà sfilare oltre 300 rievocatori provenienti da tutta Italia lungo un percorso di oltre 3 km. A guidare il corteo saranno il Conte Giangirolamo II Acquaviva d’Aragona, interpretato da Claudio Castrogiovanni, attore di teatro, cinema e televisione, noto al grande pubblico anche per la sua presenza nella serie “Vanina – Un vice questore a Catania”, e la Contessa Isabella Filomarino, interpretata dall’attrice conversanese Celeste Savino, volto di fiction di successo come “Un passo dal cielo” e “Don Matteo”.Il momento più suggestivo sarà l’affaccio del conte e della contessa dal Castello Aragonese: dalla balconata, Giangirolamo II si rivolgerà al popolo con un solenne saluto, rievocando simbolicamente il potere e il legame con la sua comunità.Il programma si articolerà in tre giornate tematiche tra approfondimenti culturali, convegni, spettacoli, rappresentazioni itineranti e la “Contesa dei Casali”, con attività e giochi anche per i più piccoli. Non mancheranno visite guidate, laboratori, attività per famiglie e un’area gastronomica dedicata ai sapori della tradizione.“Le Notti della Contea” si conferma così un evento identitario di grande rilievo culturale e turistico, capace di attrarre ogni anno migliaia di visitatori e di trasformare la storia in un’esperienza immersiva e condivisa.L’evento gode del patrocinio del Ministero della Cultura – Fondo Nazionale Rievocazione Storica, della Regione Puglia, del Comune di Conversano, del CERS e del CIANS, ed è riconosciuto tra i Grandi Eventi della Città di Conversano.Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.lenottidellacontea.it