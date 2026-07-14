Nardò, Isa Grassano presenta il romanzo 'A volte è complicato': il 18 luglio dialogo con Paola Martino a Insolita Comune



NARDO' (LE) - Prosegue a Nardò il calendario di "Insolita Rassegna", il ciclo di incontri letterari ospitato nella suggestiva Terrazza SUSU di Insolita Comune, nel cuore del centro storico cittadino. Il prossimo appuntamento è in programma sabato 18 luglio alle ore 21.00, quando la giornalista e scrittrice Isa Grassano presenterà il suo ultimo romanzo "A volte è complicato", pubblicato da Giraldi Editore nel 2026. A dialogare con l'autrice sarà Paola Martino, disability manager e responsabile dell'Ufficio Inclusione dell'Università del Salento. - Prosegue a Nardò il calendario di "Insolita Rassegna", il ciclo di incontri letterari ospitato nella suggestiva Terrazza SUSU di Insolita Comune, nel cuore del centro storico cittadino. Il prossimo appuntamento è in programma sabato 18 luglio alle ore 21.00, quando la giornalista e scrittrice Isa Grassano presenterà il suo ultimo romanzo "A volte è complicato", pubblicato da Giraldi Editore nel 2026. A dialogare con l'autrice sarà Paola Martino, disability manager e responsabile dell'Ufficio Inclusione dell'Università del Salento.





Il romanzo racconta la storia di Arabella, definita dalla rivista Elle come la "Bridget Jones made in Italy". La protagonista lavora nel settore funerario, completamente reinventato nell'era digitale, dove intelligenza artificiale, video della memoria e nuove forme di dialogo con chi non c'è più si intrecciano con le emozioni umane. Tuttavia, se nella sua professione accompagna quotidianamente gli addii, nella vita privata nulla sembra davvero chiudersi.





Tra nuovi innamoramenti, ritorni inaspettati e le contraddizioni delle relazioni adulte, Arabella si trova a interrogarsi sul significato delle seconde possibilità. Il viaggio narrativo attraversa Roma, Sorrento, Bologna e le Dolomiti Lucane, dando vita a una storia intensa che parla d'amore, amicizia femminile, libertà, nostalgia e crescita personale. Al suo fianco c'è Sara, confidente e "grillo parlante", presenza fondamentale nel percorso della protagonista verso una nuova consapevolezza.





Pur rappresentando il seguito del romanzo "Un giorno sì un altro no", A volte è complicato può essere letto anche come opera autonoma. Il libro racconta il cammino di una donna che, dopo tante attese e illusioni, smette di rincorrere ciò che sfugge e sceglie finalmente di mettere al centro sé stessa, ricordando come la vita sia soprattutto una scelta consapevole di chi si desidera diventare.





Isa Grassano è una giornalista professionista freelance che vive a Bologna mantenendo un forte legame con il Sud Italia. Collabora con numerose testate nazionali, tra cui I Viaggi di Repubblica, Intimità, Travel + Leisure Italia e News48.it, ed è ideatrice del blog amichesiparte.com. È inoltre cofondatrice del Constructive Network e tutor del Master in Giornalismo dell'Università di Bologna. Oltre ai romanzi, ha pubblicato guide emozionali e taccuini dedicati ai viaggi e alla lettura, confermandosi una delle voci più apprezzate del panorama narrativo contemporaneo.





A confrontarsi con l'autrice sarà Paola Martino, disability manager e responsabile dell'Ufficio Inclusione dell'Università del Salento. Da anni impegnata nel sociale e nella promozione di una comunità più accessibile e inclusiva, ha ricoperto importanti incarichi negli organismi di parità e collabora con il Centro Studi Osservatorio Donna dell'Università del Salento, portando all'incontro una prospettiva attenta ai temi dell'inclusione e delle politiche di genere.





L'intera rassegna è curata dalla scrittrice Mirella Borgocroce, che continua a proporre appuntamenti dedicati alla narrativa contemporanea in una cornice unica come quella di Insolita Comune.





Nato come spazio condiviso per le arti e gli artisti, Insolita Comune rappresenta oggi un punto di riferimento culturale nel Salento. La terrazza SUSU, allestita con le opere dell'artista Giovanni De Milito, in arte Solis, accoglie autori, lettori e appassionati in un'atmosfera suggestiva fatta di pietra leccese, luci soffuse e installazioni artistiche, creando un dialogo continuo tra letteratura, arte e territorio.





L'ingresso all'evento è libero. L'appuntamento è fissato per sabato 18 luglio alle ore 21.00 presso la Terrazza SUSU di Insolita Comune, in via De Michele 9, nel centro storico di Nardò (Lecce).





La rassegna proseguirà poi con nuovi incontri dedicati agli autori Ugo Baràra, Gabriella Genisi e Valentina Sciurti, protagonisti dei successivi appuntamenti dell'estate letteraria neretina.