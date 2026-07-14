Bari, malore in acqua a Pane e Pomodoro: muore anziana sulla spiaggia

BARI - Tragedia questa mattina sulla spiaggia barese di, dove una donna anziana è morta dopo essere stata colta da un malore mentre si trovava in acqua.

Secondo le prime informazioni, la donna avrebbe accusato un improvviso malessere durante la balneazione. Immediato l’intervento dei presenti, che hanno lanciato l’allarme e richiesto l’arrivo dei soccorsi.

L’ambulanza è giunta sul posto dopo circa dieci minuti. Il personale sanitario ha tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma ogni tentativo si è rivelato inutile: la donna è deceduta.

La tragedia ha scosso i bagnanti presenti sulla spiaggia cittadina. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.