Adelfia, assalto al bancomat della Bcc: sportello fatto esplodere con la “marmotta”

ADELFIA - Ancora un assalto a un bancomat nel territorio pugliese. Questa volta nel mirino dei malviventi è finito lo sportello automatico della Bcc ad Adelfia.

Secondo una prima ricostruzione, i banditi avrebbero utilizzato la cosiddetta tecnica della “marmotta”, inserendo esplosivo nella fessura da cui viene erogato il denaro. L’esplosione ha provocato la distruzione della cassa automatica, consentendo ai responsabili di impossessarsi del contenuto prima di dileguarsi.

Il bottino non è ancora stato quantificato e sono in corso le verifiche da parte degli inquirenti e dell’istituto di credito per stabilire l’entità del furto.

Sull’episodio indagano le forze dell’ordine, che stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per risalire ai responsabili.